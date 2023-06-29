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Профессору Сахарову - 85! PDF Печать E-mail
Автор: Встреча   
29.06.2023 04:07

Один из основателей университета, завкафедрой проектирования электроники для установок «мегасайенс», профессор Юрий Серафимович Сахаров празднует юбилей.

85 лет - внушительная цифра, но совершенно не применимая к Юрию Серафимовичу. Его энергичность, гибкий ум, дипломатичность, невероятная эрудированность и харизма - пример для всех нас.

Наш университет многим обязан Юрию Серафимовичу: он вошел в состав первого ректората и в самые трудные годы становления вуза был его опорой во всем, что касалось учебно-методической деятельности. Его кабинет всегда был открыт для студентов и преподавателей.

Не забывал он и о своей основной специальности, запустив в начале нулевых годов новое направление по конструированию электроники. До сих пор он успешно возглавляет кафедру проектирования электроники для установок «мегасайенс», а специалисты, взращенные им, невероятно востребованы.

Дорогой Юрий Серафимович! Всем нашим большим коллективом от всей души поздравляем вас с юбилеем! Здоровья, благополучия, творческого долголетия, успехов во всех начинаниях и реализации всех ваших замыслов!

Коллектив университета «Дубна»

 
  		 
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