Один из основателей университета, завкафедрой проектирования электроники для установок «мегасайенс», профессор Юрий Серафимович Сахаров празднует юбилей.

85 лет - внушительная цифра, но совершенно не применимая к Юрию Серафимовичу. Его энергичность, гибкий ум, дипломатичность, невероятная эрудированность и харизма - пример для всех нас.

Наш университет многим обязан Юрию Серафимовичу: он вошел в состав первого ректората и в самые трудные годы становления вуза был его опорой во всем, что касалось учебно-методической деятельности. Его кабинет всегда был открыт для студентов и преподавателей.

Не забывал он и о своей основной специальности, запустив в начале нулевых годов новое направление по конструированию электроники. До сих пор он успешно возглавляет кафедру проектирования электроники для установок «мегасайенс», а специалисты, взращенные им, невероятно востребованы.

Дорогой Юрий Серафимович! Всем нашим большим коллективом от всей души поздравляем вас с юбилеем! Здоровья, благополучия, творческого долголетия, успехов во всех начинаниях и реализации всех ваших замыслов!

Коллектив университета «Дубна»