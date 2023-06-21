Из горуно продолжают поступать радостные новости: еще несколько дубненских ребят получили максимальные баллы по предметам на ЕГЭ.

Так, выпускник физико-математического лицея им. В.Г. Кадышевского Эйден Форбс Манро набрал 100 баллов на ЕГЭ по физике. Это, говорят педагоги, заслуженная награда за упорный труд и любовь к науке. В этом учебном году Эйден уже одержал несколько побед: стал призером олимпиад по физике «Ломоносов» МГУ и «Шаг в будущее» МГТУ им. Баумана, а также призером по математике олимпиады МФТИ. Все остальные экзамены Эйден сдал тоже очень успешно: более 90 баллов каждый.

Особые слова благодарности учителю физики Александру Ильину и родителям талантливого ученика.

Выпускник гимназии №11 Святослав Шаров получил 100 баллов на ЕГЭ по математике. Святослав с детства увлечен «царицей наук». Еще в начальной школе, вспоминают педагоги, несколько раз он был призером олимпиады творческой лаборатории «2х2». В дальнейшем каждый год занимал призовые места сначала на городской, а затем и на всероссийской олимпиаде школьников на муниципальном и региональном уровнях. В одиннадцатом классе Святослав принял участие в 14 олимпиадах по математике, включенных в перечень Минпросвещения РФ, и дважды становился победителем.

Молодого человека отличают упорство, неформальный подход к решению задач, творческое мышление, умение рационально управлять своим временем.

Преподаватель Святослава - Наталья Викторовна Михалева, привившая своему ученику любовь к предмету.

Выпускница лицея №6 Алина Мишенина на ЕГЭ по русскому языку набрала также максимальные 100 баллов!

Учителя говорят об Алине как о творческой личности, человеке настойчивом и целеустремленном, который умеет работать на результат. Высший балл на едином госэкзамене это подтверждает. Мастерство преподавателя Лады Леонидовны Селивановой и поддержка родителей - тоже слагаемые этого успеха.

Поздравляем всех ребят, так успешно сдавших ЕГЭ, и желаем удачи в дальнейшей учебе и теперь уже самостоятельной взрослой жизни!

По информации горуно