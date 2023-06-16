Выпускники школ продолжают сдавать экзамены, а между тем уже известны результаты по экзаменам за некоторые предметы. И вот тут радостные новости: уже как минимум три дубненские одиннадцатиклассницы получили максимальный балл за экзамен по литературе.

Это выпускницы: лицея «Дубна» - Яна Суслова, школы №7 - Мария Сафонова и гимназии № 8 - Ольга Строгова.

Яна Суслова - выпускница 11-Л класса лицея «Дубна» - цельная, самодостаточная, творческая личность. Трудолюбие, упорство, умение собраться в стрессовой ситуации - вот основа её успеха. Любовь к литературе и жи-

вописи пробудила в ней чувство прекрасного. Увлечение фотосъемкой помогает видеть и воплощать очарование окружающего мира. Яна мечтает стать дизайнером интерьера, создавать красоту и дарить ее людям!

Поздравления самой Яне, а также ее родителям и преподавателю Елене Ивановне Шмидт с таким высоким результатом по предмету!

Наивысший балл на едином государственном экзамене по литературе получила также выпускница школы №7 Мария Сафонова.

Мария - удивительная, целеустремлённая и творческая девушка. Она с детства увлекается литературой. Занятия в театральной студии, написание рассказов для газеты «Живая шляпа», творческая работа над собственной прозой и импровизациями, участие во всероссийских и региональных конкурсах и олимпиадах, образовательных программах «Сириус» и «Взлет» из хобби и увлечения стали серьёзным шагом к профессиональному самоопределению. Маша хочет писать и выпускать книги, поэтому планирует поступать в Политехнический университет на направление «Издательское дело».

Самые искренние поздравления Марие, её родителям и педагогу Вере Александровне Барабановой с блестящим результатом!

Наивысший балл на экзамене по литературе и у выпускницы 11-А класса гимназии №8 Ольги Строговой. Как говорят учителя и одноклассники Ольги, ее интерес к предмету с младших классов, читательский опыт, первые успехи на олимпиадах, постоянное желание углублять знания - всё это было началом будущего успеха.

Труд и целеустремлённость ученицы привели к прекрасным результатам: Ольга - отличница, призёр регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по литературе, русскому языку и искусству (мхк)! Всегда активна, внимательна, готова к сотрудничеству, плодотворной работе. Наилучшие пожелания Ольге, чтобы ее сегодняшние достижения стали надёжной ступенью для поступления в выбранный вуз.

Поздравления родителям и преподавателю - Светлане Сергеевне Алгиничевой с этим высоким результатом!

Всем «звездочкам» желаем успехов в будущей учебе, как и всем выпускникам. И ни пуха ни пера - на предстоящих экзаменах, ведь ЕГЭ в самом разгаре!

По материалам горуно Дубны