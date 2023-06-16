Педагоги дошкольного отделения «Незабудка» гимназии №8 им. Н.Н.Боголюбова представили наш наукоград на VIII Международном конкурсе профессионального мастерства специалистов дошкольных образовательных организаций стран СНГ «Мастерство без границ».

Наталья Владимировна Васильева, инструктор по физической культуре «Незабудки», стала победителем (у нее диплом третьей степени) в номинации «Лучший инструктор физической культуры».

Наталье Евгеньевне Горловой - старшему воспитателю «Незабудки», вручён сертификат участника в номинации «Лучший старший воспитатель».

Конкурс проходил в три этапа, а испытания для педагогов начались ещё в феврале. Финальная встреча участников конкурса прошла буквально на днях в Санкт-Петербурге, где и были объявлены победители и призёры конкурса. Педагоги посетили семинары на базе детских садов Санкт-Петербурга. Для коллег из отдаленных регионов (а приехали педагоги из дошкольных образовательных учреждений Краснодарского и Пермского края, Свердловской, Иркутской и Московской областей, республик Башкортостана, Удмуртии, Мордовии, союзных стран - Казахстана, Беларуси, Молдовы, Таджикистана, Армении и др.) такие образовательные мероприятия особенно ценны.

Абсолютным победителем конкурса стала воспитатель дошкольного образовательного учреждения из города Архангельска. Участие же дубненских педагогов в конкурсе стало дебютным, хотя конкурс, имея статус международного, уже в восьмой раз собирает лучших среди педагогов из стран СНГ.

Наши поздравления дубненским педагогам и новых творческих успехов и побед!