Недавно в университете «Дубна» состоялось долгожданное событие - день открытых дверей! Это особый день в жизни университета. В этот раз вуз посетило более 300 школьников и их родителей из Московской, Ярославской, Тверской, Тульской, Воронежской, Брянской и других областей России. О важных составляющих этого мероприятия рассказал и.о. директора Абитуриент-центра Ильнар Юсупов. - Безусловно, главной целью дня открытых дверей стало знакомство школьников и их родителей с университетом, с факультетами и специальностями. О чем рассказали абитуриентам преподаватели вуза и студенты? - Рассказали о поступлении и обучении, о преимуществах университета. О том, что наш университет находится в наукограде Дубна, в крупнейшем в России центре по исследованиям в области ядерной физики, химии, IT. На дне открытых дверей прошли особые мероприятия: мастер-классы по IT-направлениям, инженерным, естественно-научным, гуманитарным направлениям, консультации, презентации, экспериментариумы, интерактивные занятия, познавательные тест-игры, выставки, экскурсии, встречи с выпускниками и студентами. Желающие смогли получить квалифицированную консультацию психолога по выбору будущей профессии на основе пройденного профессионального тестирования. Также для гостей были организованы экскурсии по учебно-научным лабораториям, спорткомплексу «Олимп» и общежитиям. На официальном открытии с приветственным словом выступил ректор государственного университета «Дубна» Деникин Андрей Сергеевич. - Изменились ли правила приема в вуз в 2023 году? На дне открытых дверей ребята смогли узнать о новых правилах приема в 2023 году. В нынешнем году процесс поступления в вузы будет проходить по новым правилам. Одно из самых основных нововведений, которое значительно меняет логику приемной кампании в вуз, - это приоритеты зачисления. Приоритеты зачисления - это порядковые номера (1, 2, 3 и т. д.), которые абитуриент должен указать в заявлении о приеме в вуз напротив каждого направления/специальности. Приоритеты будут показывать степень желания абитуриента быть зачисленным по каждому условию поступления. 1 - самый высокий приоритет (куда абитуриент желает поступить больше всего), 2 - ниже, 3 - ещё ниже и так далее. В университете «Дубна» можно будет выбрать до 5 направлений. Еще одним нововведением приемной кампании 2023 года станет прием в вузы по программам бакалавриата и специалитета в пределах отдельной квоты. Она выделяется за счет бюджетных мест в размере не менее 10% от установленных вузу контрольных цифр приема. Помимо детей военнослужащих и иных участников специальной военной операции, право на прием в пределах отдельной квоты теперь будут иметь: Герои Российской Федерации, лица, награжденные тремя орденами Мужества, дети военнослужащих и иных участников боевых действий в иностранных государствах. Университет «Дубна» в 2023 году будет вести набор на бюджетные места по IT-направлениям (программная инженерия, прикладная информатика, информатика и вычислительная техника, информационные системы и технологии) и по инженерным специальностям (конструирование и технологии электронных средств, электроэнергетика и электротехника, физика). - Поступление в университет - нелегкое дело. Помогут ли, как в прежние годы, молодым людям их индивидуальные достижения? - Необходимо доказать не только свою хорошую подготовку, но и целеустремленность, трудолюбие, разностороннее развитие. Для того чтобы индивидуальные достижения не остались незамеченными, специальная комиссия начислит дополнительные баллы особо отличившимся ребятам. При поступлении в университет «Дубна» баллы за индивидуальные достижения к сумме ЕГЭ смогут получить абитуриенты за аттестат школы/диплом СПО с отличием (5 баллов), значок ГТО (2 балла), волонтерскую книжку (2 балла), диплом победителя/призера олимпиад университета «Дубна» (8/10 баллов) и др. - Многие выпускники школ задумываются о том, чтобы совмещать учебу с работой, то есть учиться заочно. - Важно отметить, что для выпускников школ и СПО, решивших поступать на заочное отделение, срок подачи документов в этом году будет единым с очниками. Ранее вузы самостоятельно определяли даты поступления для заочников, но с 1 марта 2023 года в силу вступили новые правила. - А как можно подать заявление в университет «Дубна»? - В этом году абитуриентам доступно сразу четыре варианта подачи заявлений. Можно подать документы очно в университете «Дубна», подать онлайн через личный кабинет портала вуза, через суперсервис «Поступи онлайн» Госуслуг, по почте. Хорошая новость для абитуриентов - каждый, кто поступит на бюджетное место, гарантированно получит место в общежитии. Абитуриенты, поступившие платно, впервые за долгое время также получат возможность получить общежитие, но уже на конкурсной основе. Уже 20 июня университет «Дубна» откроет свои двери всем абитуриентам и их родителям для подачи документов. И пусть этот первый успешный шаг, сделанный на пути к получению высшего образования, воодушевит будущих студентов на плодотворную учебу!