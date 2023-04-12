6 апреля в Дубне состоялась экскурсия в рамках реализации инициативы Десятилетия науки и технологий «Научно-популярный туризм». 29 школьников 8 - 10 классов в сопровождении учителей из Москвы приехали в наукоград, чтобы познакомиться с Объединенным институтом, его научными установками и исследованиями, а также узнать больше про ядерную физику. Впервые подобная экскурсия в Дубну состоялась в феврале 2023 года и в дальнейшем будет проходить с периодичностью раз в две недели. «Объединенный институт старается доносить до максимально широкой аудитории ценность фундаментальных исследований и использует для этого самые современные инструменты научной популяризации - от интерактивных выставок до виртуальных туров по установкам. Главная аудитория наших популяризаторских инициатив - школьники и их учителя. Они наши главные проводники, от них зависит уровень интеллекта будущих поколений и научно-технологическое развитие», - отметил директор ОИЯИ Григорий Трубников, комментируя мероприятие. Участники экскурсии побывали в Музее истории науки и техники ОИЯИ, где познакомились с историей международного научного центра в Дубне и новыми научными проектами, которые реализуются в ОИЯИ. Ребята увидели и попробовали своими руками воспроизвести занимательные физические опыты в экспериментариуме, классной лаборатории музея и испытали свои интеллектуальные силы в научном квизе. Школьники также посетили интерактивную выставку «Базовые остановки ОИЯИ» в Доме культуры «Мир». Они получили возможность увидеть макеты дубненских установок ОИЯИ: циклотрон, коллайдер с детектором частиц, импульсный реактор ИБР-2, глубоководный нейтринный телескоп Baikal-GVD, расположенный в Иркутской области, и другие. Кроме того, в программу экскурсии вошло посещение виртуальной физической лаборатории Университета «Дубна», созданной при содействии ОИЯИ. Экскурсанты приняли участие в экспериментах по ядерной физике, а также увидели реальные физические и химические опыты. Например, с помощью опытов с жидким азотом ученые показали, как материалы меняют свои свойства при сверхнизких температурах. Школьники поделились своими впечатлениями о научном туре. «Мне очень понравилась экскурсия, видно, что люди, которые здесь работают, любят свое дело. Было очень интересно послушать о научных установках и проектах ОИЯИ: больше всего мне запомнились исследования вещества с помощью нейтронов. До сих пор я планировала стать инженером, но после экскурсии в Дубну я подумываю пересмотреть свои планы», - рассказала Таисия Басилова из 8 класса Академической гимназии г. Москвы. «Здорово, что выставка интерактивная и наглядная. Экскурсоводы объясняли самые сложные физические задачи понятным для нас языком. Особенно меня впечатлили поиски новых химических элементов», - поделился ученик гимназии Иван Балюк. Экскурсии в ведущие научные центры России организованы в рамках инициативы объявленного в России Десятилетия науки и технологий «Научно-популярный туризм». Она призвана повысить доступность информации о достижениях российской науки и привлечь молодежь в сферу исследований и разработок. Участники могут пообщаться с учеными, поучаствовать в мастер-классах, провести научный эксперимент. Путешествие в Дубну рассчитано на школьников 7 - 11 классов и включает посещение интерактивной выставки «Базовые установки ОИЯИ» в ДК «Мир», экскурсию по Музею истории науки и техники ОИЯИ, а также мастер-классы, опыты, квизы в лабораториях физики и химии университета «Дубна». Помимо этого, на платформе edu.jinr.ru для всех желающих доступны к просмотру онлайн-экскурсии по лабораториям Института. Дубна стала первой точкой на маршруте серии пресс-туров по научным организациям РФ, где проводятся экскурсии для студентов и школьников. Мероприятия реализуются в рамках инициативы Десятилетия науки и технологий в России «Научно-популярный туризм». Журналисты и блогеры, участники пресс-тура, посетили экскурсионные точки научного туризма в Дубне и пообщались на пресс-конференции с директором ОИЯИ Григорием Трубниковым, академиком РАН Юрием Оганесяном (ЛЯР) и д.х.н Ингой Зиньковской (ЛНФ). В программу пресс-тура также вошло знакомство с ускорительным комплексом NICA. По материалам пресс-службы ОИЯИ