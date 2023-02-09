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Готовить инженеров PDF Печать E-mail
Автор: Встреча   
09.02.2023 06:03

Университет «Дубна» вместе с УрФУ будет готовить инженеров для Ближнего Востока, Северной Африки и Восточной Азии.

Соответствующее соглашение о сотрудничестве 3 февраля в Екатеринбурге подписали ректор Уральского федерального университета (УрФУ) В.А. Кокшаров и и.о. ректора университета «Дубна» Д.В. Фурсаев.

Как рассказали в дубненском вузе, в УрФУ открывается новая программа бакалавриата по востребованному направлению «Мехатроника в машиностроении», которая будет осуществляться совместно с университетом «Дубна». Она рассчитана на студентов из стран Северной Африки, Восточной Азии и Ближнего Востока.

В результате обучения выпускники получат два диплома на английском языке по специальностям «Технологические машины и оборудование» и «Автоматизация технологических процессов и производства». Первый и второй курс обучения будут обеспечены ресурсами УрФУ, а третий и четвертый – нашего вуза.

Подготовила Людмила Петрова
  		 
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