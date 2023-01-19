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Школа юного лингвиста PDF Печать E-mail
Автор: Встреча   
19.01.2023 05:36

В университете «Дубна» будет проходить Школа юного лингвиста.

В рамках онлайн-интенсива выпускники кафедры лингвистики проведут лекции и практические занятия по пяти направлениям: немецкий язык, фонетика английского языка, перевод, стилистика английского языка и лингвокультурология.

Для участия в Школе юного лингвиста необходимо заполнить анкету по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScx__PyK7vMi...

По вопросам участия можно обращаться на электронную почту  Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

  		 
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