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30 лет - на дороге знаний PDF Печать E-mail
Автор: Встреча   
01.12.2022 04:20

«Полис-лицей» отмечает своё 30-летие!

Это добрая, уютная, семейная частная школа Дубны. Первые уроки в школе проводились в далеком 1992 году в четырёх перестроенных квартирах на ул. Школьной, д.8. Сегодня «Полис-лицей» располагается в просторном здании на улице Университетской, д.19. Более 120 учеников и дружный коллектив педагогов идут рука об руку по трудной и интересной дороге к знаниям. Желаем коллективу школы долгих лет и счастливых учеников!

Школа приглашает всех, кто в ней учился, работает и работал, 9 декабря в 16:00 на праздничный вечер в конференц-зале университета «Дубна». Приходите на добрую встречу учеников и педагогов!
Обновлено 01.12.2022 05:02
  		 
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