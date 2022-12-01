25 ноября подвели итоги Открытого конкурса молодежных научно-технических проектов, организаторами которого выступили ОЭЗ «Дубна» и ОИЯИ. Шесть проектов из 23, представленных на конкурс, были признаны лучшими.

Основная цель конкурса - выявление и поощрение талантливой молодежи, увлеченной научно-техническим творчеством, а его тематика была связана с направлениями деятельности резидентов ОЭЗ «Дубна» и фундаментальных исследований Института.

Поздравляя победителей конкурса, заместитель главы Администрации Дубны Н.Ю. Мадфес отметил:

- Конкурс дает возможность вовлечения в научно-техническое творчество и ребят самого младшего возраста, и старшей категории - молодых исследователей, кто уже начал свой путь в науке. Для нашего города важно, чтобы вы развивали свой успех, а возможности и площадки, где можно реализовать свои планы, в наукограде есть.

Победителями в номинации «Творческая идея» стали в возрастной группе «школьники от 6 до 17 лет» - Дарья Демидова и Даниил Дударев; «студенты, аспиранты и молодые ученые в возрасте до 35 лет» - Аэлита Воропай. Лучшей в номинации «Работающая конструкция» признана работа в возрастной группе «студенты, аспиранты и молодые ученые в возрасте до 35 лет» Ирины Еремкиной. Победители в номинации «Работающий программный код»: в младшей возрастной группе - Александр Козленко, в старшей - Виктор Барышников.

Также ОЭЗ отметила проект по созданию пространства, где будут кооперироваться и работать над интересными задачами школьники и студенты. Его авторам - учащимся лицея «Дубна» Галине Иванцовой и Елизавете Курниковой - предложено стать волонтерами Цифрового гаража.

Презентации проектов-победителей в течение всего следующего года будут размещены на сайте ОЭЗ и Цифрового гаража. Так что у них есть возможность найти потенциальных бизнес-партнеров или получить грант для коммерциализации своих идей. Все участники конкурса получили дипломы, а его победители - финансовое вознаграждение для дальнейшей реализации проектов.

Подготовила Людмила Петрова

Фото пресс-службы ОЭЗ «Дубна»