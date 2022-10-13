Объединенный институт ядерных исследований подписал соглашения с вузами Узбекистана - Национальным университетом Узбекистана, Ташкентским государственным техническим университетом и Наманганским инженерно-технологическим институтом направлены на подготовку кадров и проведение совместных исследований в сфере ядерной энергетики и медицины, экологии, ядерных и нано-технологий, электроники, компьютерных технологий. Документы были подписаны в ходе визита делегации Объединенного института в Республику Узбекистан 4 – 8 октября. Ученые из Дубны также приняли участие в научном форуме в Намангане, встретились с представителями Академии наук Узбекистана и ведущих вузов страны.

Одной из ключевых областей развития сотрудничества ОИЯИ - Республика Узбекистан станет подготовка высококвалифицированных научных и инженерных кадров. Подтверждением этому стало подписание соглашений с вузами Узбекистана. Это событие можно считать уникальным, так как впервые за всю историю сотрудничества Объединенного института и Республики Узбекистан соглашения подписаны напрямую с вузами.

В Ташкенте делегация Объединенного института во главе с директором Григорием Трубниковым встретилась с ректорами, представителями профессорско-преподавательского состава и студентами Национального университета Узбекистана, Ташкентского государственного технического университета, Ташкентского университета информационных технологий, Ташкентской медицинской академии. Председателем рабочей встречи выступил Бехзод Юлдашев, полномочный представитель правительства Республики Узбекистан в ОИЯИ, президент Академии наук Узбекистана. Участники обсудили вопросы студенческого и академического обмена между вузами страны и ОИЯИ, возможности для прохождения практик и защит диссертаций в Дубне.

Важность сотрудничества университетов и научных организаций подчеркнул директор Объединенного института Григорий Трубников. «Десятки стран, которые сотрудничают с Дубной, зачастую начинали взаимодействие с ОИЯИ через университеты, ведь именно в них кипит научная мысль, молодая энергичная наука», - сказал он и пригласил студентов и молодых ученых Узбекистана активно включаться в проекты Объединенного института. В этой связи прозвучало предложение развития контактов по линии Учебно-научного центра ОИЯИ, в том числе использование возможностей Виртуальной лаборатории Института.

Была высказана заинтересованность в проведении совместных работ в области биогенетических технологий, водородной энергетики, диагностической радиологии, лазерной метрологии и информационных технологий. Широкие перспективы для сотрудничества открывает тот факт, что установки ОИЯИ дают возможность проводить исследования со всеми типами излучения. Обсуждался вопрос участия узбекских студентов и ученых в исследованиях на ЛИНАК-200.

На встрече в Академии наук президент Бехзод Юлдашев отметил давнее научное сотрудничество Узбекистана и ОИЯИ, высокую квалификацию дубненских ученых и сильнейшую научную школу Института. Он подчеркнул, что правительство страны большое внимание уделяет развитию науки и образования, а сотрудничество с ОИЯИ будет еще больше этому способствовать. Президент Академии наук Узбекистана особо отметил необходимость применения передовых практик регулярного повышения квалификации преподавателей вузов и университетов.

Участие во встрече Академии наук приняли ученые Института ядерный физики, Института материаловедения, Института ионно-плазменных и лазерных технологий, Института механики и сейсмостойкости сооружений, Института энергических проблем, представители исполнительной власти Узбекистана, заинтересованных министерств, ректоры университетов и руководители Академии наук Узбекистана.

Предварял официальный визит делегации ОИЯИ в научные и высшие учебные заведения Узбекистана форум «Физика – 2022» 4 - 5 октября в Намангане. Более 250 участников из 13 стран обсудили статус и перспективы развития физики. В ходе пленарных сессий Ученые ОИЯИ представили доклады об исследованиях, проводимых в лабораториях Института. С докладом на форуме выступил вице-директор ОИЯИ Лъчезар Костов. Председателями двух сессий стали заместитель научного руководителя Лаборатории ядерных реакций ОИЯИ Михаил Иткис и директор Лаборатории радиационной биологии Александр Бугай.

Кроме того, 7 октября делегация Объединенного института посетила Институт материаловедения НПО «Физика-Солнце» АН РУз в Паркенте.

По информации jinr.ru