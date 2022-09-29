В Объединенном институте ядерных исследований на прошлой неделе побывала директор Физико-математической школы им. М. А. Лаврентьева при Новосибирском государственном университете (СУНЦ НГУ) Людмила Некрасова. Она совершила экскурсию на площадку ускорительного комплекса NICA, посетила Физико-математический лицей им. В. Г. Кадышевского, а также выставку «Базовые установки ОИЯИ» в ДК «Мир».

В беседе с директором лицея Юрием Курлаповым состоялся обмен педагогическим и управленческим опытом. Поднимались темы традиционных и инновационных форм обучения, школьного самоуправления, мотивации школьников к учебному процессу, решения кадровых проблем и участия родителей в образовательном процессе. Обсуждались возможности будущего академического обмена, в том числе в рамках Летней школы в Дубне.

СУНЦ НГУ – специализированный учебно-научный центр в Новосибирском Академгородке, обучение в котором проходят школьники 9–11 классов, при этом ежегодно школа выпускает 11 классов. Лекции в школе проходят по вузовской системе, их читают преподаватели университета.

- Мы занимаемся обучением школьников раннему входу в науку, и здесь у нас большой потенциал для сотрудничества с ОИЯИ. Половина наших выпускников остается в Новосибирске, половина уезжает в другие регионы, в том числе центральные. Мы готовим конкурентоспособных выпускников, которые поступают в лучшие вузы России», - подчеркнула Людмила Некрасова.

Итогом встречи стала предварительная договоренность о недельном визите школьников из СУНЦ НГУ в Дубну. Учащиеся новосибирской физматшколы будут участвовать в лабораторных практикумах Учебно-научного центра ОИЯИ, осмотрят базовые установки Института. Было выдвинуто предложение направить учителей биологического направления лицея им. Кадышевского на стажировку в СУНЦ.

Визит Людмилы Некрасовой прокомментировал директор УНЦ ОИЯИ Станислав Пакуляк. «У нас есть серьезная платформа специализированных программ по ядерной физике, создаваемых группой Юрия Панебратцева для школьников. Необходимо доносить до школьников информацию о физике, ведь в этой школе-интернате учатся мотивированные ребята со всей Сибири. Мы готовы участвовать в реализации совместных с СУНЦ НГУ программ, вовлекая детей в современную науку».

Во встрече с директором СУНЦ НГУ приняли участие глава Дубны Сергей Куликов и его заместитель Николай Мадфес, а также директор ОИЯИ академик РАН Григорий Трубников, советник директора Института по вопросам международного сотрудничества Ирек Сулейманов, директор УНЦ ОИЯИ Станислав Пакуляк, заместитель директора УНЦ Александр Верхеев, руководитель Управления социальной инфраструктуры ОИЯИ и глава Совета депутатов городского округа Дубна Андрей Тамонов, старший научный сотрудник ЛЯП и депутат Совета депутатов Дубны Марк Ширченко.

По материалам jinr.ru. Фото Елены Пузыниной