2 сентября в открывшемся Филиале МГУ в Дубне прошла встреча студентов кафедр физики элементарных частиц (ФЭЧ) и фундаментальных ядерных взаимодействий (ФЯВ) с их научными руководителями, руководством и преподавателями кафедр и Филиала, а также представителями дирекции ОИЯИ. Академик РАН Григорий Трубников прочитал для студентов обзорную лекцию о городе, в котором им предстоит учиться и работать, об истории Объединенного института ядерных исследований и его достижениях в мировой науке. Директор ОИЯИ осветил основные направления научной программы Института и представил исследования каждой из лабораторий. В частности, он отметил, что МГУ и ОИЯИ являются лидерами в России по наукометрическим показателям публикационной активности. «Я каждому из вас желаю в первую очередь удачно найти научного руководителя, - сказал он в завершение своей речи. - Очень важно работать с активным, энергичным научным руководителем, не дающим успокоиться. Вторая самая большая удача – попасть в правильную команду. И это не обязательно должна быть большая коллаборация в 100 - 200 человек. Это может быть маленькая группа, но такой коллектив, находясь в котором вы хотели бы каждый день приходить на работу». Григорий Трубников рассказал о планах основать в филиале еще 3 – 4 кафедры, в том числе теоретической физики, информационных технологий и радиохимии. Своевременное решение Член-корреспондент РАН Эдуард Боос в приветственной речи отметил, что создание Филиала МГУ в наукограде Дубна на базе существовавшего филиала Научно-исследовательского института ядерной физики имени Д. В. Скобельцына МГУ было своевременным решением: «По инициативе ректора Московского госуниверситета Виктора Садовничего и директора Объединенного института ядерных исследований Григория Трубникова было решено делать полноценный филиал МГУ в Дубне, и это соответствовало социальному заказу – стимулировать приток большего количества молодых людей для обеспечения обширной научной программы Объединенного института. Эта программа теснейшим образом пересекается с программой МГУ – и в этом взаимодействии открываются большие перспективы». Академик РАН Виктор Матвеев обратился к студентам нового подразделения МГУ с напутственными словами: «Вы приехали туда, где реально действует центр мегасайенс-исследований. Мегасайенс-наука означает, что для реализации проектов вы должны опираться на идеи, которые не просто были инициированы – они были проанализированы и прошли экспертизу международного научного сообщества. Приходя сюда, вы вливаетесь в круг людей, которые объединены самыми передовыми идеями». Профессор Александр Ольшевский представил информацию об истории филиала НИИЯФ МГУ в Дубне, который был основан в 1961 году, и о его выпускниках. Так, с 1963 по 2015 годы было выпущено более 800 студентов и свыше 200 аспирантов, 70% которых продолжили работу в науке. В 2016 – 2021 годах это образовательное учреждение существовало в качестве Отдела ядерных исследований НИИЯФ МГУ. За этот период из магистратуры выпущено 39 человек, из которых продолжили работу по специальности 24 выпускника, 17 трудоустроились в ОИЯИ. «Высокая доля выпускников продолжила работать по специальности, что говорит о серьезной мотивации студентов, получающих первый научный опыт в ОИЯИ», - подчеркнул Александр Ольшевский. Также он рассказал о концепции нового филиала МГУ, учебных планах и организационной деятельности. Сейчас в новых условиях Филиала МГУ в Дубне продолжит обучение 31 студент, из которых 15 человек поступили в этом году: 10 третьекурсников, 1 четверокурсник и 4 студента первого курса магистратуры. Специализация кафедр филиала ориентирована на самую важную и приоритетную часть теоретических и экспериментальных исследований ОИЯИ. В планах на ближайшие годы – увеличить выпуск специалистов-физиков втрое за счет магистратуры и специалитета, сохранив обучение в Дубне на существующих кафедрах физического факультета, и подготовить программы обучения по другим специальностям в соответствии с научной тематикой Института. Новые программы обучения В филиале подготовлены и утверждены новые программы обучения, которые будут введены в действие с 2023/2024 учебного года: Физика элементарных частиц и Фундаментальная и прикладная ядерная физика. По каждой программе предусмотрено пока по 5 бюджетных мест. Внесены изменения в обучение в рамках кафедры физики элементарных частиц и новой кафедры фундаментальных ядерных взаимодействий. Уникальной особенностью обучения в филиале будет приобщение студентов к работе в особой профессиональной среде, на базе научной инфраструктуры мирового уровня, что гарантирует востребованность выпускников во всех лабораториях ОИЯИ. По информации www.jinr.ru