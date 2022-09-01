Совместно с ОИЯИ, Представители министерства науки и технологии СРВ, Посольство Вьетнама в РФ организовали приезд вьетнамских школьников и студентов, обучающихся в образовательных учреждениях Москвы, которые 22 августа с визитом прибыли в ОИЯИ.

Познакомиться с ОИЯИ, окунуться в историю его создания, услышать об отцах основателях и задачах, решаемых в Институте, гости смогли в музее истории, науки и техники ОИЯИ. Для знакомства с лабораториями и флагманскими проектами группа посетила Интерактивную выставку «Базовые установки ОИЯИ».

В рамках общения с вьетнамскими сотрудниками ОИЯИ ребята смогли из первых уст услышать от своих соотечественников об Институте, о том, какой научной деятельностью они занимаются и в каких проектах участвуют.

Во второй половине дня гости посетили Лабораторию ядерных реакций им. Г.Н. Флерова. Экскурсия началась с вводной лекции, в которой была представлена история открытия существующих в природе и искусственно синтезированных химических элементов, поиске острова стабильности элементов и планах ученых ОИЯИ о подготовке к экспериментам по синтезу 119 и 120 элементов на ускорителе ДЦ-280. Визит продолжился в зале циклотрона, где школьникам и студентам были рассказаны принципы работы установки.

Далее участники экскурсии посетили центр прикладной физики ЛЯР, где заместитель начальника центра Александр Нечаев осветил историю возникновения этого подразделения лаборатории, сферы применения трековых мембран и показал производственное и аналитическое оборудование.

Социалистическая Республика Вьетнам является государством-членом Объединенного института ядерных исследований с сентября 1956 года. Вьетнамские специалисты принимают участие в работах ОИЯИ по темам, связанным с компьютингом, физикой конденсированных сред, синтезом и изучением свойств ядер на границах стабильности.