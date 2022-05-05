1 апреля Центральное правление Всероссийской общественной организации «Союз десантников России» совместно с городской Детской школой искусств «Вдохновение» при поддержке попечительского совета памятника Победы «ДОТ» объявили о проведении конкурса «Zа наших! Zа Победу!».

Как было заявлено организаторами, работа, помимо творческой оригинальности, должна была содержать девиз «Zа наших! Zа Победу!» и быть наиболее приближена к плакатному рисунку, чтобы, в случае победы, изображение могло быть распечатано в виде огромного баннера.

30 мая итоги были подведены. Всего на конкурс поступило 50 работ. Каждая из них – это совокупность детской фантазии, труда и художественного замысла. Автором работы, наиболее ярко отразившим суть конкурса, стала десятилетняя Анастасия Шитова (ДШИ «Вдохновение», преподаватель Е.А.Смирнова). Ее картина будет размещена накануне Дня Победы у мемориала «ДОТ».

Кроме того, работу победителя, а также рисунки других участников конкурса, горожане смогут увидеть на выставке, которая открылась 5 мая в холле ДК «Октябрь».