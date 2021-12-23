Глава города Сергей Александрович Куликов поздравил школу №2 с юбилеем. Это учебное заведение в нынешнем году отмечает 80 лет со дня основания.

«Нынешний год действительно богат на круглые даты. Но есть среди юбилеев особенные. В год 65-летия Дубны отмечает свое 80-летие средняя школа №2. Сложно себе представить, что, когда первые ее ученики сели за парты, Дубны как города еще не было.

Новая школа на Большой Волге открылась в мае 1941 года, была семилетней и учились в ней в основном дети работников канала Москва – Волга и Иваньковской ГЭС.

В истории школы много ярких моментов. Наиболее драматичные связаны с Великой Отечественной войной. В этом здании располагался военно-полевой (хирургический) госпиталь 30-й армии генерала Лелюшенко. Учителя и старшеклассники помогали спасать раненых, работали санитарами и нянечками. И только в марте 1942 года, когда фашистов отбросили от столицы, занятия в школе возобновились.

Важной вехой стало создание в 2003 году профильного кадетского класса. Ни одно патриотическое мероприятие в Дубне не обходится без участия наших кадетов», - подчеркнул Сергей Куликов.

На торжественном вечере в честь юбилея глава города поздравил всех учеников и выпускников второй школы, учителей-ветеранов и весь преподавательский коллектив. Со словами признательности и благодарности глава обратился к Нине Петровне Халяпиной, которая более трех десятилетий стоит во главе большой и дружной школьной семьи, знает поименно каждого ребенка с первого по одиннадцатый класс.

«Спасибо, дорогие учителя и сотрудники школы, за огромный вклад в процесс обучения и воспитания детей и молодежи. Желаю всем крепкого здоровья, личного счастья, а школе – долгих и плодотворных лет и успехов на ниве просвещения!», - подытожил С.А.Куликов.