Чудеса случаются – в школе №1 это знают точно. Одно из таких чудес произошло буквально на днях, когда под сводом крыши учебного заведения зажглась яркая, как ее назвали в школе, Вифлеемская, звезда. Такой подарок ученикам, педагогам да и просто жителям, которые частенько прогуливаются мимо первой школы, сделал ее выпускник, пожелавший остаться «тайным Сантой» или просто добрым Дедом Морозом… Эта история началась много месяцев назад. Выпускник школы, заглянувший в гости в родное учебное заведение, поинтересовался у директора: есть ли у него мечта. Мечты у Александра Ивановича Руденко есть всегда. Вот, например, давно мечтал украсить фасад школы красивыми гирляндами. Выпускник исполнил эту мечту – полностью оплатил покупку новогодних украшений. Серьезную работу по монтажу тогда провели шефы из ГосМКБ «Радуга» имени А.Я. Березняка: они взяли на себя всю техническую составляющую процесса. Школа засияла огнями и звездами, а точнее, зимними снежинками. По задумке, под сводом кровли должна была светить Вифлеемская звезда. Но поставщик вез ее едва ли не целый год! И вот звезда зажглась! По этому случаю в школе состоялся небольшой праздник для ребят младших классов. В его подготовке были задействованы старшеклассники и весь педагогический коллектив. В классах прошли классные часы, так что в рамках курса изучения традиций русского народа ребятам рассказали о подготовке к Рождеству, вспомнили библейский сюжет с появлением на небе как раз Вифлеемской звезды…А во дворе школы состоялся праздник с зажжением обновленной иллюминации, русскими народными забавами, хороводами и угощениями. Новогоднее и рождественское настроение уже понемногу начинает приходить в наши дома и души. Хочется делать что-то доброе и светлое. Вот и ребята из школы №1 в эти дни заняты изготовлением подарков для ветеранов левобережья. В прошлом году, например, они мастерили своими руками новогодние елки. А в этом – пекут пряники и печенье. В новогодние и рождественские праздники они разнесут подарки ветеранам. Ведь у каждого должно быть ощущение праздника, рождественского чуда и доброй новогодней сказки… Анна Сухая Фото Анастасии Барляевой и Анастасии Летовой