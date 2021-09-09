В День знаний распахнул двери для своих первых учеников физико-математический лицей, носящий имя Владимира Георгиевича Кадышевского - российского физика-теоретика, крупного специалиста в области теории элементарных частиц и физики высоких энергий, директора ОИЯИ в 1992-2005 гг. 215 ребят сели за парты этого учебного заведения уже в этом году, а в будущем их число возрастет до 350. Для города, всего научного и педагогического сообщества открытие физико-математического лицея – значимое событие. Поздравляя с ним, директор лицея Юрий Петрович Курлапов отметил: - Мы смотрим на 215 надежд. На вас, ребята, смотрят и надеются на ваш успех, на ваши знания прежде всего родители. Надеются учителя, все руководство города, Института, Московской области, страны. Вы должны, учась здесь, заблистать всеми своими талантами. В том, что лицеисты проявят себя уже в ближайшем будущем, нет сомнений, ведь каждый из них уже сегодня имеет в копилке собственных достижений победы на муниципальных, областных и даже федеральных этапах олимпиад и всевозможных состязаний. И таких ребят, успешных в изучении естественных наук, в Дубне действительно немало. Поэтому и родилась идея создать для них особенный лицей. - Помню, как несколько лет назад мы обсуждали на Общественном совете при дирекции ОИЯИ возможность появления в Дубне профильного образовательного учреждения – лицея, который будет направлен на изучение естественных наук – физики, химии, математики, информатики, биологии, – вспомнил, поздравляя коллектив лицея, глава Дубны Сергей Александрович Куликов. – Тогда мы говорили о том, чтобы наши дубненские дети и ребята из ближайших окрестностей имели возможность учиться в физико-математическом лицее и получать знания, которые необходимы для дальнейшего становления личности, чтобы именно здесь они получали путевку в жизнь. Была проведена большая работа по формированию педагогического и ученического коллективов, но это только самое начало. Мы делаем первые шаги, чтобы наше образовательное учреждение – областной физико-математический лицей - набрал обороты и стал флагманом, который бы давал ориентиры и для других школ. Директор Объединенного института ядерных исследований Григорий Владимирович Трубников, продолжая мысль главы города, поблагодарил большую команду причастных к появлению в нашем наукограде лицея: - У истоков идеи создать в Дубне физико-математический лицей действительно стоял Объединенный институт ядерных исследований – огромный международный научный центр, которым мы все гордимся. И этот замечательный лицей не состоялся бы никогда без поддержки всех предприятий Дубны, главы города и, конечно же, губернатора Московской области. Огромная сердечная благодарность А.Ю.Воробьеву и всей его команде за то, что поддержали нас, дали нам силы, энергию и все ресурсы. И этот проект состоялся в фантастически короткий срок! Наш лицей носит имя Владимира Георгиевича Кадышевского. Это исключительно выдающаяся личность. Талантливый ученый, физик-теоретик, выдающийся политик и дипломат, философ, замечательный музыкант. Он - всесторонне развитая масштабная личность! Владимир Георгиевич обладал, кроме всех этих качеств, еще одним главным качеством – у него был стержень, характер. Благодаря этому человеку наш Институт именно такой, какой он есть сегодня – выдающийся яркий международный научный центр. И я очень надеюсь, что вы, учась в этом лицее, частичку характера этого выдающегося человека приобретете и разовьете. В здании лицея проведена масштабная реконструкция. Классы и помещения отремонтированы и укомплектованы современным лабораторным и мультимедийным оборудованием, мебелью и учебными пособиями. Учиться лицеисты будут полный день, до 16:20. Это 9 уроков, один из которых посвящен самоподготовке. Предполагается шестидневная неделя, но учебных дней в ней пять. Субботу же посвятят экскурсиям, поездкам, встречам с интересными людьми, работе над исследовательскими проектами, а также всевозможным спортивным и культурным мероприятиям. Людмила Петрова Фото Игоря Лапенко и Елены Пузыниной