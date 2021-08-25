Приближается начало нового учебного года, и в учебных заведениях Дубны завершаются ремонтные работы. На эти цели в этом году выделены значительные средства - более 110 млн рублей.

В детских садах «Малыш», «Гвоздика» и «Незабудка» завершены работы по асфальтированию территории.

В детском саду «Сказка» отремонтировано помещение пищеблока: заменены окна и радиаторы отопления, на стенах и полу уложена новая плитка, приведены в порядок инженерные коммуникации и система вентиляции, идет монтаж оборудования.

В школе №1 уже отремонтировали цоколь и частично кровлю. В гимназии №3 первый капремонт за 43 года. Здесь уже установили новую сантехнику в санузлах, окна и радиаторы отопления в холле первого этажа, а также заменили во дворе школы асфальтовое покрытие. Сейчас идут пуско-наладочные работы инженерных коммуникаций.

Школа №2 в этом году юбиляр – отмечает 80-летие с момента открытия. Из запланированных на летнее время работ выполнен ремонт раздевалок, в спортзале покрашены стены, модернизировано освещение, идет установка новых окон. В ближайшие дни покрасят пол и установят новое спортоборудование: лавочки, шведские стенки, канаты, баскетбольные кольца. На спортплощадке уложен новый асфальт под покрытие.

Юбилейная дата, 65 лет, и у центра дополнительного образования «Дружба» – ровесника нашего города. Здесь уже заменили все 53 окна, а вопрос с велопарковками решился благодаря депутату Мособлдумы Александру Орлову.

Работы по реконструкции стадиона в школе №7 близятся к завершению. Скоро здесь будет новое искусственное покрытие на футбольном поле, площадки для баскетбола, волейбола, бадминтона, беговая дорожка и полоса препятствий. Появится и новое освещение, а также новый забор – вдоль улиц Попова и Энтузиастов.

К началу учебного года все работы будут завершены.

www.naukograd-dubna.ru