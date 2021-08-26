Детский сад № 7 «Гвоздика» развивает проект «Мир на ладошке», целью которого является установление сотрудничества детского сада и семьи в вопросах воспитания детей дошкольного возраста, посещающих дошкольное образовательное учреждение, пропаганда ценностей семейных традиций и здорового образа жизни.

Дошкольное детство – это ежедневные открытия, и взрослым следует дарить детям радость этих открытий, наполняя их идеологическим и воспитательным содержанием, которые должны способствовать формированию нравственных основ и чувства патриотизма. Для выполнения этих задач в детском саду организовано единое образовательное пространство, активными участниками которого являются не только дети и педагоги детского сада, но и семьи наших воспитанников: мамы, папы, бабушки и дедушки. Ведь именно семья является древнейшим институтом воспитания и развития ребёнка, и все, что малыш в дошкольные годы приобретает в семье, он сохраняет в течение всей последующей жизни.

Для более плодотворного общения между педагогами, родителями и детьми в нашем дошкольном образовательном учреждении созданы клубы для родителей.

Семейный клуб предполагает подключение родителей к активному участию в педагогической жизни детского сада и налаживанию в полной мере возможности семейного воспитания.

Л.Н. Толстой писал: «Из всех наук, которые человек может и должен знать, главнейшая есть наука о том, как жить, делая как можно меньше зла и как можно больше добра». И мы с родителями и детьми стараемся идти дорогою добра.

С.В. ДЕНИСОВА, старший воспитатель ДОУ №7