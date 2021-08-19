Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил готовность физико-математического лицея имени В.Г.Кадышевского перед открытием и пообщался с педагогами и родителями будущих учеников.

1 сентября в Подмосковье открывается 18 новых школ. Распахнет свои двери для будущих учёных и областной физико-математический лицей им. академика В.Г.Кадышевского в Дубне. Владимир Георгиевич большую часть жизни проработал в наукограде, и символично, что первая флагманская школа муниципалитета будет носить именно его имя.

Решение создать лицей на базе существующей школы №4 губернатор Подмосковья принял в 2019 году. В ходе масштабного капремонта сохранены только стены и исторический облик здания 1943 года постройки, внутри же за короткое время создан современный образовательный кластер. Главное преимущество, которое даст ребятам лицей, осваивать практику школьники будут в оборудованных лабораториях 3D-моделирования и робототехники, инженерной графики и технологии, а питать знаниями – лучшие ученые из ведущих вузов страны.