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«Летом – на велосипеде» PDF Печать E-mail
Автор: Встреча   
19.08.2021 04:47

В целях профилактики и предотвращения нарушений велосипедистами правил дорожного движения, а также в преддверии оперативно-профилактического мероприятия «Внимание: дети!» сотрудники Госавтоинспекции провели акцию «Летом на велосипеде».

Сотрудники Госавтоинспекции акцентировали внимание на средствах индивидуальной защиты для велосипедистов (шлем, наколенники, налокотники, перчатки), поскольку велосипед является самым неустойчивым транспортным средством и случайное падение может причинить серьезные травмы.

После занятий в автогородке и проведения бесед на детских площадках во дворе сотрудники Госавтоинспекции совместно с отрядом ЮИД разместили стрит-арт на асфальте в центре города с призывом соблюдать правила дорожного движения, подчеркнув, что управлять велосипедом при движении по дорогам разрешено только лицам старше 14 лет.

 
  		 
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