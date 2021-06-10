1 июня, в Международный день защиты детей и начала летних каникул, сотрудники Муниципальной библиотеки Левобережья подарили настоящий летний праздник своим гостям, друзьям библиотеки и юным читателям – открылся Летний читальный зал библиотеки.

В сквере Ветеранов, рядом с детской игровой площадкой, развернулась познавательно-развлекательная программа спортивных, интеллектуальных, творческих игр, мастер-классов и занятий. Дети в возрасте с 4 до 11 лет, с родителями и без потянулись к весёлой полянке. Музыкальное сопровождение детских песен привлекло жителей микрорайона разного возраста.

«Что помогает расширить кругозор, интеллект и продемонстрировать свои знания, сообразительность?» - викторины. Библиотекари подготовили занимательные вопросы на любой вкус: литературные, житейские, на смекалку и логику. Младшие школьники с азартом отвечали на вопросы: шуточные, о спорте, о сказках, мультфильмах и литературных героях. Это не школа и оценок здесь не ставят, так что бояться и стесняться в ответах никто не стал.

Веселые игры дали выплеск накопившейся энергии радости, веселья долгожданных каникул! Не только ребята, но и взрослые с удовольствием вспомнили детство: надували мыльные пузыри, играли в мяч, активно участвовали в викторине и конечно подтанцовывали под любимые с детства песни.

Летом распускается столько ярких цветов, зеленеет травка и у нас тоже расцвели цветочки, бумажные, рукотворные. На мастер-класс выстроилась очередь из желающих. Успехи не заставили себя долго ждать вслед за усердием, аккуратностью и терпением ребят, которые мастерили поделки.

Пора украситься и самим маленьким героям праздника. Аквагрим украсил детские ручки и ладошки.

Самым популярным среди ребят стал аттракцион пускания мыльных пузырей. Ну-ка кто выдует самый большой? А может двойной попробовать? Не беда, что они быстро лопаются. Зато как красиво! Аж дух захватывает. Самим бы не улететь в небо.

У библиотеки на асфальте был устроен конкурс детских рисунков мелом на летнюю тему. Конечно, победителей, мы сегодня не назначали, поэтому все участники праздничной программы получили подарки.

Мероприятие получилось яркое, звонкое и задорное. Часы игр и веселья первого летнего дня пролетели незаметно. Слегка уставшие, но довольные дети и взрослые покидали веселую полянку в надежде вернуться сюда снова.