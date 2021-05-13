Начавшись с празднования Дня космонавтики, 60-летия первого полёта человека в космос, космическая тема незаметно перешла в Библионочь — 2021, проходившую под девизом «Книга – путь к звёздам». Библиосумерки 24 апреля распахнули двери Муниципальной библиотеки Левобережья мечтателям-романтикам, любознательным естествоиспытателям разного возраста в удивительный мир космоса. Уже в фойе библиотеки посетителей встречала забавная, яркая фотозона «КосмоSTAR». Гости стремились запечатлеться в иллюминаторе устремлённой ввысь ракеты, в шлеме космонавта, дружески обняться с зелёными человечками на фоне марсианско-лунного пейзажа и летающей тарелки. Итак, путешествие «Книгостопом по галактике» началось. Первой остановкой стал показанный в читальном зале спектакль театра-лаборатории «Квадрат» (реж. Юлиана Кукарникова) «Мы играем Экзюпери» по сказке «Маленький принц». Произведение на все времена и почти для любого возраста. В нём можно находить всё новые и новые темы, смыслы. Многие его читали, но поняли далеко не все и не с первого раза. Юному поколению актёров сказка оказалась близка, как не каждому взрослому. Проблема одиночества, ответственности, силы и слабости человеческого духа – всё соединилось в одном сюжете, в одной книге, в судьбе и личности автора: лётчика и писателя, солдата и романтика. Зрители сопереживали героям и долго, дружно аплодировали артистам. Тем временем в детском отделе готовился мастер-класс художника-мозаичиста Михаила Полякова. Его подарок библиотеке, панно «Выход в космос», вдохновил детей и взрослых создать свои мозаичные шедевры. Урок, советы мастера, рассказ о технике мозаики, инструментах, тонкостях ремесла, технике безопасности. Всё это помогло выложить собственные яркие и блестящие мини-панно с портретом космонавта, пейзажами из звёзд, планет, спутников и ракет. После приведения в порядок своей «планеты» - детского отдела, праздник продолжился на абонементе. Квест «Через тернии к звёздам» проверил знания подростков о космосе и космонавтике, звёздах, планетах, устройстве орбитальных станций, космических технологиях на земле. Пригодились знания не только по астрономии, но и по физике, истории, в частности краеведению и мозаичному искусству (о мозаиках Нади Леже на площади Космонавтов. Большой интерес вызвал «Час занимательных опытов». Наука двигает вперёд человечество в космосе и не только. Без элементарных знаний химии и физики не было бы многих современных инноваций и достижений, научных открытий и изобретений. За счёт какой силы воздушный шарик, прикреплённый через дозатор от жидкого мыла к компакт диску катается по столу, уменьшаясь в объёме? Как проявляются в растворе йода невидимые «чернила». Такое зрелище привлекло внимание не только любознательных юных исследователей, но и взрослых. Завершил вечер просмотр научно-популярного фильма «Физика тёмных времён». Библиосумерки ещё раз доказали, что знания, в том числе из книг, умения и опыт, творческий подход всегда пригодятся и принесут ещё много полезного и интересного. Праздник знаний и открытий попрощался с нами, чтобы через год вернуться чем-то ещё более захватывающим и поражающим воображение. Алла Соболева