«Билет к победе» - так символично назван сертификат, который на днях вручили представители дирекции АО «ГосМКБ «Радуга» имени А.Я. Березняка» двум дубненским школьникам Михаилу Макееву и Данилу Фалахову. Ребята стали победителями регионального этапа чемпионата Московской области Worldskills Russia 2021 в компетенции «Изготовление прототипов» и вошли в состав сборной Московской области. Оба школьника занимаются в центре «Дружба» в объединении «Робототехника» под руководством педагога дополнительного образования Сергея Николаевича Протасова. Буквально на днях мальчишки вместе со своим педагогом отправятся на отборочный тур состязаний в Комсомольск-на-Амуре, где будут бороться за выход в финал. И «Билет к победе» номиналом в 200 000 рублей (они предназначены на покупку билетов на самолет ребятам и их наставнику) – это весомая поддержка технического таланта мальчишек со стороны градообразующего предприятия ГосМКБ «Радуга». В пятницу в школе №1 имени А.Я. Березняка, где учится один из победителей регионального этапа чемпионата Московской области Worldskills Russia-2021 Михаил Макеев, состоялась торжественная линейка. В спортивном зале школы собрались ребята, педагоги, чтобы поздравить талантливого ученика и его напарника из школы №3 Данилу Фалахова и напутствовать на выступление в составе сборной Московской области в Комсомольске-на-Амуре. Поздравить ребят также пришли шефы из ГосМКБ «Радуга», директор Центра «Дружба» Антонина Ивановна Нестерова и руководитель объединения «Робототехника» Сергей Николаевич Протасов, Анна Васильевна Полькина (комиссия по делам несовершеннолетних). Вручая сертификат ребятам, заместитель генерального директора – главный инженер АО «ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка» Анатолий Петрович Утриванов подчеркнул, что после такого успеха, который продемонстрировали мальчишки на региональном этапе соревнований, их, как начинающих конструкторов, будут рады видеть в будущем на предприятии. И добавил, что в этот юбилейный год для ГосМКБ «Радуга» (входящего в состав Союза машиностроителей России), решением генерального директора Владимира Николаевича Трусова решено поддержать школьников и дать им возможность продолжить участие в конкурсе и побороться за победу. «Вы показали свой талант, отличную подготовку, - отметил А.П. Утриванов, - а нам нужны такие умные ребята, светлые головы, чтобы вы, приходя в будущем нашим конструкторам на смену, продолжали традиции предприятия и разрабатывали самое передовое вооружение для обороны нашей страны». Как рассказал руководитель объединения «Робототехника» Центра «Дружба» Сергей Николаевич Протасов, задания, которые выполняют участники в рамках чемпионата Worldskills Russia, очень сложные. Непросто к тому же работать и в команде. Но Данил и Михаил и вдвоем сработались и с заданием на «отлично» справились. Что нужно сделать в ходе чемпионата? Участникам дается чертеж модели, состоящей из нескольких деталей. Ребята должны смоделировать их в 3Д редакторе, собрать и представить трехмерную сборку жюри. Модель может быть любая – пылесос, вентилятор, дрон или даже ракета! При том, что она, модель, состоит из нескольких деталей, каждую из которых нужно смоделировать отдельно и собрать в единый агрегат. Таким образом спустя два или три дня состязаний участники должны представить судейской коллегии готовую модель – прототип того или иного изделия. Модель должна быть абсолютно готовой к работе – то есть действующей. В отборочном туре у наших ребят было задание изготовить паяльную станцию. Очень интересная работа с высоким уровнем сложности и с ней ребята справились. Там же, на торжественной линейке, отметили еще одну ученицу школы №1 Василису Нехаевскую, которая стала лучшей в кондитерском деле среди юниоров по итогам чемпионата «Молодые профессионалы» в компетенции «Кондитерское дело». Василиса обучается в МОАТТ «Дубна» по программе «Путевка в жизнь» по профессии «Кондитер». Школьница представляет Московскую область в полуфинале Национального чемпионата WorldSkills Russia, который в эти дни проходит в Сургуте. Мы желаем всем дубненским ребятам, вошедшим по своим компетенциям в состав сборной Московской области, показать свои лучшие профессиональные умения и знания и обязательно вернуться в Дубну с победой. Анна Сухая Фото автора