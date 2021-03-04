Баннер
СРОЧНО!

Домой Добавить в закладки Twitter RSS Карта сайта
На финишной прямой PDF Печать E-mail
Автор: Встреча   
04.03.2021 01:20

Ровно месяц остался до завершения работ по капитальному ремонту в физико-математическом лицее имени академика В.Г. Кадышевского. На 26 февраля готовность объекта – 86%. Оценить ее на днях смогли директора дубненских школ, представители администрации города, Городского совета депутатов, а также депутат Государственной Думы Ирина Роднина, которая также побывала на объекте.

 

Работу не стали останавливать и во время приезда гостей: рабочие монтировали коммуникации, сверлили, штрабили, отделывали классы и кабинеты. Глава города Сергей Куликов в сопровождении своего заместителя по вопросам градостроительства, инновационной деятельности и рекламе Алексея Степаненко и председателя Городского совета депутатов Андрея Тамонова провели Ирину Константиновну по просторным, хоть и еще не до конца отделанным помещениям. «Вот это – будущий спортивный зал, а это – актовый, просторная библиотека, современные раздевалки с удобными шкафчиками и тумбочками, учебные аудитории и даже класс хореографии», - гости не переставали удивляться, рассматривая комнаты и классы будущего лицея. Позже их они смогли увидеть в законченном виде на представленных слайдах презентации.

Работы по капитальному ремонту здания лицея проводит подрядная организация ООО «Арсенал-Строй». Стоимость госконтракта 185,3 млн рублей.

Уже 1 сентября этого года лицей должен принять своих первых учеников. Обучение предусмотрено по трем специализациям - это физико-математическая, информационно-технологическая и биолого-химическая. На 2021-2022 учебные годы планируют набрать двести ребят, а к 2024 году количество учеников возрастет до 360. На каких условиях будут принимать ребят на обучение в физико-математический лицей, а также о концепции организации образовательного процесса мы расскажем в следующих выпусках газеты.

Анна Сухая

Фото автора и пресс-службы городской администрации
Обновлено 04.03.2021 01:36
  		 
< Марта 2021 >
П В С Ч П С В
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Подписка на печатное издание - (916) 212 85-65
Телефонная книга Телефонный справочник
Расписание поездов Расписание транспорта
Вакансии Вакансии

Простая математика
Данные с ЦБР временно не доступны. Приносим свои извинения за неудобство.
Фазы Луны на RedDay.ru (Москва)
Встреча, Газета , Ооо