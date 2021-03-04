Ровно месяц остался до завершения работ по капитальному ремонту в физико-математическом лицее имени академика В.Г. Кадышевского. На 26 февраля готовность объекта – 86%. Оценить ее на днях смогли директора дубненских школ, представители администрации города, Городского совета депутатов, а также депутат Государственной Думы Ирина Роднина, которая также побывала на объекте.

Работу не стали останавливать и во время приезда гостей: рабочие монтировали коммуникации, сверлили, штрабили, отделывали классы и кабинеты. Глава города Сергей Куликов в сопровождении своего заместителя по вопросам градостроительства, инновационной деятельности и рекламе Алексея Степаненко и председателя Городского совета депутатов Андрея Тамонова провели Ирину Константиновну по просторным, хоть и еще не до конца отделанным помещениям. «Вот это – будущий спортивный зал, а это – актовый, просторная библиотека, современные раздевалки с удобными шкафчиками и тумбочками, учебные аудитории и даже класс хореографии», - гости не переставали удивляться, рассматривая комнаты и классы будущего лицея. Позже их они смогли увидеть в законченном виде на представленных слайдах презентации.

Работы по капитальному ремонту здания лицея проводит подрядная организация ООО «Арсенал-Строй». Стоимость госконтракта 185,3 млн рублей.

Уже 1 сентября этого года лицей должен принять своих первых учеников. Обучение предусмотрено по трем специализациям - это физико-математическая, информационно-технологическая и биолого-химическая. На 2021-2022 учебные годы планируют набрать двести ребят, а к 2024 году количество учеников возрастет до 360. На каких условиях будут принимать ребят на обучение в физико-математический лицей, а также о концепции организации образовательного процесса мы расскажем в следующих выпусках газеты.

Анна Сухая

Фото автора и пресс-службы городской администрации