В духовно-просветительском центре храма Рождества Иоанна Предтечи нашего города прошел III Молодежный форум «Сретение», посвященный вопросам волонтерства и молодежного служения. Встреча была организована Дубненско-Талдомским благочинием и собрала социально активных представителей православной и светской молодежи из Дубны, Талдома, Талдомского района. Началась встреча с молебна на начало доброго дела. Открыл форум благочинный Дубненско-Талдомского церковного округа протоиерей Павел Мурзич. Он озадачил ребят вопросом: почему такие длинные рукава у одежды священников? Посыпались шутливые ответы, а благочинный пояснил, что руки священника спрятаны в знак того, что православное духовенство призвано всё делать именем Христа. «Мы созидаем для ведения человека к Царствию Небесному, прославляем Церковь». Отец Павел выразил надежду, что с помощью таких встреч для кого-то откроется прекрасная дверь в настоящую жизнь. Настоятель храма Архангела Михаила протоиерей Илия Шугаев выступил с докладом «Я желаю счастья вам… или Рецепт счастья». Одно из лекарств такое: чтобы преодолеть внутреннее одиночество («внутри меня огромный мир, но его никто не понимает, я бесконечно глубок, но я бесконечно одинок») и приобрести счастье, нужно научиться любить. А любовь, это самоотречение, это готовность (не образно, а реально) умереть за любимого. Священник ответил на множество вопросов, например, как не перепутать любовь с невротической зависимостью. (При зависимости ключевая фраза «я не могу без тебя жить», у любви другая – «я могу без тебя жить, но я хочу жить с тобой»). Гость форума волонтер Николай Русанов из Москвы поделился опытом служения в волонтерском проекте по реабилитации детей, страдающих онкологическими заболеваниями, рассказал о норвежском лагере и о подобном лагере во Владимирской области, куда приезжают больные дети и попадают в сказку. Поделился открытием, которое он сделал: чем больше отдаешь внимания и любви людям, тем больше этого внимания и любви у тебя остается. «Приходите в благотворительность! Это настоящее дело, это личностный рост, это новые друзья, это моральное удовлетворение и приобретение навыков», - призвал волонтер. Предприниматель из Дубны Юрий Никифоров рассказал о реализованном благотворительном проекте «Юркина горка» (насыпная гора в левобережной части Дубны неподалеку от Смоленского храма) и о подготовке проекта «Дубненская кругосветка» (по берегам рек вокруг правобережной части Дубны). О направлениях молодежной деятельности в благочинии рассказали клирик храма Похвалы Пресвятой Богородицы священники Аркадий Терехин, отвечающий в благочинии за социальное служение и благотворительность, и клирик храма Рождества Иоанна Предтечи священник Константин Панферов, руководитель православного молодежного клуба Дубны. Отец Аркадий заострил внимание на том, что человек, помогая ближнему, помогает себе: «Помощь растапливает наше сердце, и мы идем к любви». Отец Константин пригласил ребят на занятия и встречи в православный молодежный клуб. Затем в группах были разработаны проекты социально-благотворительной, культурной и спортивной направленности. Проекты интересные и востребованные. Группа «Здоровый образ жизни» (куратор священник Павел Некрасов) готова с помощью реальных игр сделать из детей, зависимых от виртуальных игр, так называемых детей с «квадратными» головами, нормальных. Программа «расквадратывания» включает тренинги, квесты, походы, рыбалку. Настоятель Богоявленского храма в селе Глебово Талдомского района священник Дионисий Махов предложил площадку для реализации – знаменитую Глебовскую поляну. Время июль-август нынешнего года. Группа социальной направленности (куратор священник Аркадий Терехин) планирует организовать концертные выступления для слабовидящих. Площадка – дубненский театр-лаборатория «Квадрат». Время май-август. Группа спортивно-туристическая (куратор священник Виктор Гавриш) намерена осуществлять с желающими в теплое время года «Малую кругосветку» – пеший ход вдоль рек, на берегах которых расположены восстанавливаемые храмы Дубненско-Талдомского благочиния. Путешественники познакомятся со старинными церквями и окажут помощь храмам. Это лишь малая толика разработанных на форуме проектов. После защиты проектов участникам вручили сертификаты. Итогом форума стало объединение молодежного актива и создание банка молодежных проектов. Священник Павел Некрасов, организатор форума: «Смысл и цель форума – расшевелить молодежь, вытащить из зоны интернет-зависимости и компьютерных игр, объединить ребят, помочь стать активными. На форум пришли те, кому интересно, это думающие творческие личности. Помочь им объединиться, чтобы вместе творить, вместе сделать проект, познакомиться, пообщаться. Форум принес плоды. Мы будем стараться каждый проект реализовать. Пока проекты в зачаточном состоянии. Наша задача помочь ребятам довести их до ума и осуществить. Тем самым мы помогаем нашей молодежи быть в центре храмовой и городской жизни». Светлана Козлова