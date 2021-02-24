Завершается региональный этап всероссийской олимпиады школьников. Уже состоялись олимпиады по 19 предметам из 24. Подведены итоги по одиннадцати предметам: французскому и русскому языкам, литературе, информатике, химии, ОБЖ, астрономии, биологии, праву, физике, экономике.

От нашего города, как сообщили в городской администрации, в этих олимпиадах приняли участие 97 учащихся, завоевав 13 дипломов победителя и 44 диплома призеров. Стопроцентного успеха добились дубненские школьники в олимпиадах по французскому языку, химии, ОБЖ.

Ученица десятого класса гимназии №11 Анна Перелыгина стала первой в Московской области по французскому языку. Ученики девятых классов Ксения Корзенева (гимназия №8, французский язык), Мария Беднякова (лицей №6, литература), Максим Лобанов (лицей №6, информатика) вошли в тройку сильнейших в Московской области. Поздравляем ребят, их родителей и педагогов с этим успехом!