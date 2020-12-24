Глава Дубны Сергей Куликов вместе с депутатами Горсовета побывал в физико-математическом лицее имени В.Г. Кадышевского. На этот раз выбирали цвет покрытия, которое строители нанесут на фасад.

Предложенные варианты основного цвета здания, как отметил глава, посчитали неподходящими. Решили выбрать цвет краски на месте вместе с архитекторами, дизайнерами и членами рабочей группы. В итоге решено, что цвет фасада будет максимально приближен к тому цвету, который был раньше. Все остальные элементы - карнизы, пилястры, дверные порталы - будут белыми.

Специалисты заверили, что краски, которые будут использованы в покраске фасада, очень качественные, не выцветают на солнце и обладают повышенной погодоустойчивостью.

Напомним, открытие лицея планируется 1 сентября 2021 года.

Ольга Шарова

Фото пресс-службы администрации