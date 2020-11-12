В читальном зале библиотеки состоялась викторина из цикла «Своя игра»: «Александр Невский. Эпоха и память». Вместе с обучающимися в АТТ «Дубна» говорили о князе Новгородском, великом князе Киевском, Владимирском, выдающемся полководце, дипломате и, наконец, святом, особо почитаемом в народе – Александре Ярославиче Невском.

Вопросы викторины были распределены по категориям: «Биография», «Невское сражение», «Битва на Чудском озере», «Золотая Орда», «Память». Отвечали на вопросы о годах княжения А. Невского, завоевателях, с которыми сражались его дружины, датах памяти, как святого. Обучающиеся, вспоминая важные события истории Руси XIII, проявили большую активность и недюжинную эрудицию. Молодежь заинтересовала тема встречи, они не только отвечали на вопросы, но и рассказывали о своём видении истории этого времени, отношениях Руси с ханом Батыем.

Много информации прозвучало о Невском сражении, в подробностях обсудили битву на Чудском озере. Студенты также узнали о художественной литературе, в которой можно прочитать о событиях XIII-XIV веков. В завершение встречи подвели итоги: три победителя, набравшие больше всех очков, получили призы.

Время пробежало незаметно, студенты благодарили организаторов за познавательную викторину, расходились в приподнятом настроении. До новых встреч в библиотеке!