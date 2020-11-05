В этом году финал VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) проходил в Кузбассе в сентябре, впервые – в дистанционно-очном формате. Конкурсанты приняли участие в соревнованиях по 130 компетенциям. Так, финал национального чемпионата 2020 года стал самым масштабным не только в России за все 8 лет проведения, но и во всем мире. В национальном первенстве выступили более 2800 человек со всей страны, среди них было около 1000 юниоров, а также иностранные конкурсанты. Финал проходил на региональных площадках колледжей, специализированных и международных центрах компетенций. Главные эксперты и их заместители работали в режиме реального времени, следили за ходом соревнований и контролировали прохождение чемпионата в соответствие с четким регламентом. Оценка выступлений участников проходила с применением дистанционных и онлайн-технологий. Зрители и участники из любой точки России и мира могли присоединиться к мероприятию в режиме live. В результате Московская область по медальному зачету вышла на почетное третье место. Нам приятно сообщить, что в этой общей копилке есть и золотая медаль студента колледжа государственного университета «Дубна» - Покровского Игоря. Он стал лучшим в компетенции «Разработка мобильных приложений». Необходимо отметить, что состязание было напряженным, развернулась настоящая борьба при очень большом количестве финалистов. Игорю пришлось соперничать с 16 участниками. Победителями в этой компетенции стали: Московская область, Челябинская область, Москва. Если говорить об участниках, то их география обширна. Это Пермский край, Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Томская область, Красноярский край, Оренбургская область, Свердловская область, Новосибирская область, Ярославская область, Самарская область, Саратовская область, Кемеровская область, Республика Саха (Якутия). Победа была завоевана нелегко, но абсолютно заслужено. Игорь прошел все отборочные соревнования на различных уровнях. Первые отборочные соревнования на муниципальном этапе, победа на областном уровне и в завершение блестящее выступление в Электростали на Всероссийском уровне. Конечно, эти победы Игорь не смог бы одержать, если бы у него не было отличной подготовки. Его наставником всегда выступал преподаватель колледжа – Самсонов Андрей Вячеславович. Вот что рассказывает победитель о прошедшем соревновании: «Во время чемпионата нужно было разработать приложения «Онлайн-Кинотеатр» для 3 типов устройств — смартфона, смарт-часов, смарт-TV. Все они выполняются под ОС Android, но имеют свои особенности, которые надо учитывать. Так как чемпионат проходил в удаленном формате, мы подключались к удаленным рабочим станциям, с компьютеров, расположенных в колледже города Электросталь. Технические сложности были с самого первого дня, а последний выдался самым тяжелым, но в целом мы с этим справились». Чемпионат проходил в течение трех дней, в сумме 18 часов на разработку приложения. Это ничтожно мало для мобильного приложения, но прототип того что, требовалось в задании, был сделан за этого время. Несмотря на волнение и ожидание результатов второго потока участников, Игорь отработал на «отлично», опередив соперников с большим отрывом. Разница между первым и вторым местом составила целых 10 баллов (для сравнения между вторым и третьим всего 2 балла). Очень надеемся, что Игорь не остановится на достигнутом и уже в скором времени ему покорятся более высокие вершины! Подготовила Анна Владимирова