Записаться на дегустацию школьного питания с говорящим названием «Родительский контроль» и проверить качество завтраков и обедов в школах города может любой родитель. Теперь запись доступна и онлайн - посредством Школьного портала. Процедура записи очень простая и займет всего несколько минут. - Нужно перейти во вкладку «Родительская»; - Перейти в раздел «Школьное питание»; - Выбрать желаемую дату и время; - Нажать кнопку «Записаться». Школа автоматически получит заявку и в назначенное время родителя будет ожидать классный руководитель или ответственный за питание. Контроль за качеством питания Записаться на дегустацию школьного питания с говорящим названием «Родительский контроль» и проверить качество завтраков и обедов в школах города может любой родитель. Теперь запись доступна и онлайн - посредством Школьного портала. Процедура записи очень простая и займет всего несколько минут. - Нужно перейти во вкладку «Родительская»; - Перейти в раздел «Школьное питание»; - Выбрать желаемую дату и время; - Нажать кнопку «Записаться». Школа автоматически получит заявку и в назначенное время родителя будет ожидать классный руководитель или ответственный за питание. Контроль за качеством питания Записаться на дегустацию школьного питания с говорящим названием «Родительский контроль» и проверить качество завтраков и обедов в школах города может любой родитель. Теперь запись доступна и онлайн - посредством Школьного портала. Процедура записи очень простая и займет всего несколько минут. - Нужно перейти во вкладку «Родительская»; - Перейти в раздел «Школьное питание»; - Выбрать желаемую дату и время; - Нажать кнопку «Записаться». Школа автоматически получит заявку и в назначенное время родителя будет ожидать классный руководитель или ответственный за питание.