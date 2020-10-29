Процедура записи очень простая и займет всего несколько минут.
- Нажать кнопку «Записаться».
Школа автоматически получит заявку и в назначенное время родителя будет ожидать классный руководитель или ответственный за питание.
Контроль
за качеством
питания
Записаться на дегустацию школьного питания с говорящим названием «Родительский контроль» и проверить качество завтраков и обедов в школах города может любой родитель. Теперь запись доступна и онлайн - посредством Школьного портала.
Процедура записи очень простая и займет всего несколько минут.
- Нужно перейти во вкладку «Родительская»;
- Перейти в раздел «Школьное питание»;
- Выбрать желаемую дату и время;
- Нажать кнопку «Записаться».
Школа автоматически получит заявку и в назначенное время родителя будет ожидать классный руководитель или ответственный за питание.
Контроль за качеством питания
Записаться на дегустацию школьного питания с говорящим названием «Родительский контроль» и проверить качество завтраков и обедов в школах города может любой родитель. Теперь запись доступна и онлайн - посредством Школьного портала.
Процедура записи очень простая и займет всего несколько минут.
- Нужно перейти во вкладку «Родительская»;
- Перейти в раздел «Школьное питание»;
- Выбрать желаемую дату и время;
- Нажать кнопку «Записаться».
Школа автоматически получит заявку и в назначенное время родителя будет ожидать классный руководитель или ответственный за питание.