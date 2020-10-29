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Контроль за качеством питания PDF Печать E-mail
Автор: Встреча   
29.10.2020 06:48

Записаться на дегустацию школьного питания с говорящим названием «Родительский контроль» и проверить качество завтраков и обедов в школах города может любой родитель. Теперь запись доступна и онлайн - посредством Школьного портала.

Процедура записи очень простая и займет всего несколько минут.

- Нужно перейти во вкладку «Родительская»;

- Перейти в раздел «Школьное питание»;

- Выбрать желаемую дату и время;

- Нажать кнопку «Записаться».

Школа автоматически получит заявку и в назначенное время родителя будет ожидать классный руководитель или ответственный за питание.

Контроль
за качеством
питания
Записаться на дегустацию школьного питания с говорящим названием «Родительский контроль»  и проверить качество завтраков и обедов в школах города может любой родитель. Теперь запись доступна и  онлайн - посредством Школьного портала.
Процедура записи очень простая и займет всего несколько минут.
- Нужно перейти во вкладку «Родительская»;
- Перейти в раздел «Школьное питание»;
- Выбрать желаемую дату и время;
- Нажать кнопку «Записаться».
Школа автоматически получит заявку и в назначенное время родителя будет ожидать классный руководитель или ответственный за питание.

Контроль за качеством питания

Записаться на дегустацию школьного питания с говорящим названием «Родительский контроль» и проверить качество завтраков и обедов в школах города может любой родитель. Теперь запись доступна и онлайн - посредством Школьного портала.

Процедура записи очень простая и займет всего несколько минут.

- Нужно перейти во вкладку «Родительская»;

- Перейти в раздел «Школьное питание»;

- Выбрать желаемую дату и время;

- Нажать кнопку «Записаться».

Школа автоматически получит заявку и в назначенное время родителя будет ожидать классный руководитель или ответственный за питание.
  		 
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