С 14 сентября начался учебный год у первокурсников государственного университета «Дубна». Торжественное мероприятие, посвященное этому событию, прошло в спортивном комплексе «Олимп». Ректор университета Дмитрий Владимирович Фурсаев поздравил первокурсников с поступлением в университет «Дубна», поблагодарил ребят за выбор вуза и заверил, что руководство университета, преподаватели сделают всё возможное, чтобы учёба принесла не только пользу, но и была интересной и запоминающейся. «Всё получится, и через несколько лет мы будем вручать вам дипломы. В добрый путь!» - сказал ректор. Ректор Д.В. Фурсаев, обращаясь к первокурсникам, обратил внимание на то, что подготовка к новому учебному году была непростой в условиях карантина. Он отметил, что профессорско-преподавательский состав и другие сотрудники вуза смогли преодолеть объективные трудности и подготовиться к началу нового учебного года. Со словами приветствия к первокурсникам обратился первый ректор университета О.Л. Кузнецов, председатель Совета депутатов Дубны С.А. Куликов, заместитель директора Особой экономической зоны «Дубна» С.А. Писарев, проректоры университета Е.Г. Стифорова и Н.Ю. Мадфес. Перед первокурсниками выступили студенты вуза с творческими номерами.