Представители Управляющей компании ОЭЗ «Дубна» приняли участие в торжественных линейках, поздравили коллективы подшефных гимназий №3 и №11 с Днем знаний и пригласили учащихся и педагогов посетить высокотехнологичные предприятия резидентов. Начало учебного года в школах и гимназиях Дубны, как и везде, прошло по особому расписанию. В празднике принимали участие только первоклашки, которые впервые переступили порог школы, десятиклассники и выпускники 11-х классов - для них последняя торжественная линейка перед вступлением в самостоятельную жизнь также должна стать памятным событием. К таким мерам безопасности, связанным с пандемией коронавируса, все отнеслись с пониманием, и, несмотря ни на что, День знаний в подшефных ОЭЗ «Дубна» гимназиях №3 и №11 стал не менее ярким и запоминающимся. Праздничную атмосферу создавали букеты цветов, радостные встречи после затянувшихся каникул, улыбки на лицах участников торжества. 1 сентября обе гимназии посетили ветераны Великой Отечественной войны, священнослужители, представители администрации наукограда, Дубненской городской думы, предприятий, которые шефствуют над образовательными учреждениями, в том числе от ОЭЗ «Дубна». Слова напутствия в мир знаний участникам торжественной линейки, которая прошла в гимназии №3, сказал генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев. Он заверил, что Управляющая компания ОЭЗ по-прежнему будет оказывать образовательному учреждению необходимую поддержку: - Мы как ваши шефы постараемся сделать все, чтобы условия обучения в гимназии стали еще более комфортными, - сказал Антон Афанасьев. - Приглашаю вас на экскурсии в особую экономическую зону. Старшеклассников наверняка заинтересуют проекты резидентов, о которых мы расскажем, и после окончания вузов кто-то из вас придет работать в эти компании - мы будем рады видеть у себя молодых изобретателей, проектировщиков, конструкторов, специалистов в других сферах деятельности. В ОЭЗ «Дубна» вы сможете построить успешную карьеру, не покидая родной город и свои семьи, стать высококвалифицированными специалистами. Глава городского округа Дубна Максим Данилов, обращаясь к гимназистам, сделал акцент на том, чтобы знания всегда занимали важное место в их жизни, и всё, чему научит школа, обязательно пригодилось в будущем: «Открывайте для себя новые горизонты знаний и не останавливайтесь на достигнутом, покоряйте новые вершины!». Учащихся гимназии № 11 с началом учебного года поздравил заместитель генерального директора АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» по экономике и финансам Александр Волков. Он пожелал ребятам еще больше побед в конкурсах, соревнованиях и олимпиадах, получать истинное удовольствие и положительные эмоции от ежедневной новой информации на уроках, от общения друг с другом и своими старшими наставниками-учителями. К торжественным линейкам учащиеся обеих гимназий подготовили стихи, песни и даже сценки «на злобу дня» - коронавирус не помешает нам учиться и получать отличные оценки! Так оптимистично завершился праздник, прозвенел первый звонок и начался новый учебный год. Нашим подшефным - коллективам гимназий №3 под руководством Ирины Викторовны Зацепы и №11, который возглавляет Анна Александровна Лихачева, желаем быть на высоте и всегда ждем в ОЭЗ «Дубна» - на профориентационных форумах, экскурсиях, совместных субботниках и предприятиях резидентов. Светлана ЖУКОВА