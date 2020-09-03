Три школы нашего города вошли в Топ-100 лучших общеобразовательных учреждений Московской области. В рейтинг вошли 512 школ. Андрей Воробьёв вручил награды руководителям 10 лучших школ региона по итогам 2019/2020 учебного года.

Первое место в рейтинге занял Физтех-лицей им. П.Л. Капицы, располагающийся в Долгопрудном, который возглавляет рейтинг пятый год подряд. В десятку лучших также вошли Областная гимназия им. Е.М. Примакова из Одинцовского городского округа, физико-математический лицей №5 из Долгопрудного, Дмитровская гимназия «Логос», Королевский лицей научно-инженерного профиля, Одинцовский «Десятый лицей», Сергиево-Посадский физико-математический лицей, Химкинский лицей, Долгопрудненская гимназия, Раменская гимназия.

На 11-м месте – дубненский лицей №6 имени академика Г. Н. Флерова, на 50-м – гуманитарно-эстетическая гимназия №11, на 56-м – лицей «Дубна». В рейтинге-50 в «зелёной зоне» находятся 9 из 11 школ Дубны, в «красной зоне» - школ нет, что ещё раз свидетельствует о высоких результатах работы всех образовательных учреждений города.

Также губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв и министр просвещения РФ Сергей Кравцов вручили заслуженные награды педагогам, чьи воспитанники набрали 100 баллов за ЕГЭ.

«Спасибо вам, дорогие учителя, мы вас очень любим и желаем, чтобы вы провели этот год успешно, ни в коем случае не болели, а ваши ученики заставляли вас гордиться тем, чему вы посвятили свою жизнь», - сказал Андрей Воробьёв.