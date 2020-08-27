Сотрудники Госавтоинспекции совместно с комиссией по делам несовершеннолетних и их прав на базе детского лагеря «Орленок» провели для ребят конкурс – викторину веселые старты «Безопасный маршрут по ПДД».

В мероприятии приняли участие все ребята лагеря. Они сформировали четыре команды и, получив маршрутные листы, распределились по этапам.

Инспектора проверили у детей знание Правил дорожного движения и обозначений дорожных знаков. Ребята активно отвечали на вопросы викторины, приводили примеры из жизни.

Увлекательными для юных знатоков дорожного движения оказались эстафета на велосипеде, а также эстафеты «Кольцеброс», «Ловкие пальчики» и «Несуществующий дорожный знак». Дети не только вспомнили правила дорожного движения, но и практически закрепили навыки безопасного поведения на улицах города.

Ребята с интересом участвовали в конкурсах. В конце мероприятия инспекторы вручили каждому участнику яркие подарки, а так же светоотражающие элементы и памятки, которые они смогут передать своим родителям и вместе с ними еще раз повторить правила безопасного поведения на дороге.

Подготовил Олег Квитко