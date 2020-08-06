На днях в администрации города чествовали двух учениц школы №1 – Елену Мухину и Таисию Соколовскую.

Девочки стали победителями творческого конкурса для школьников «Россия в моей душе». Организаторами конкурса выступили Региональное отделение Народного фронта в Подмосковье и Министерство образования Московской области.

Всего в Московской области были награждены 20 победителей и 33 лауреата по решению жюри, еще четыре школьника получили награды по итогам народного онлайн-голосования. И особенно приятно, что в число победителей вошли две дубненские школьницы.

В торжественной обстановке глава города М.Н. Данилов совместно с представителем ОНФ и депутатами Совета депутатов вручил победительницам подарки – дипломы и подарочные сертификаты на прогулку по Иваньковскому водохранилищу.

Материал об участии юных дубненок в творческом конкурсе читайте в следующем номере «Встречи».

Анна СУХАЯ. Фото Владимира РЫБИНА