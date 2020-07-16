Глава Дубны М.Н. Данилов провел штаб по концепции развития физико-математического лицея им. академика В.Г. Кадышевского, сообщает пресс-служба городской Администрации.

Лицей станет уникальным образовательным учреждением в Московской области наряду с Областной гимназией им. академика Е.М. Примакова и «Физтех-лицеем» им. П.Л. Капицы.

Основополагающей идеей концепции является подготовка кадров для реализации планов социального и технологического прорыва Российской Федерации и города Дубны путем создания среды для раскрытия и развития способностей детей с академической одаренностью, обеспечения оптимальных условий для успешной личностной самореализации выпускников образовательного учреждения в рамках высокотехнологичного общества на основе фундаментальной естественно-научной и математической подготовки. Важной составляющей содержания образования будущих лицеистов должно стать информационно-технологическое образование.

Преподавать в лицее будут ведущие практики российского и мирового уровня в сфере физики, математики, информационных технологий, биохимии. В том числе сотрудники Центра «Сириус», физтех-лицея им. Капицы, Академической гимназии СПБГУ и других ведущих образовательных учреждений. Для работы привлекут и специалистов в области иностранных языков, в том числе носителей языка для проведения циклов уроков, мастер-классов с учащимися и педагогами.

Профильные классы сформируют по трем специализациям: физико-математическая, информационно-технологическая и биолого-химическая. Приём детей будет осуществляться на конкурсной основе, поступить в лицей смогут учащиеся пятых классов и старше. Общее количество лицеистов в будущем составит около 350 человек.

Фото vk.com/official_dubna