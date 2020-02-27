Контракты на пять лет вперед, расширение сотрудничества с ОЭЗ «Дубна», строительство жилья для сотрудников – об этом и не только рассказал генеральный директор АО «ТЕНЗОР» Виктор Голубев. – Виктор Алексеевич, подводя итоги 2019 года, скажите, каким он был для приборного завода? – Тяжелым. Но я бы добавил – ожидаемо тяжелым. Нашей основной целью было сохранение предприятия и коллектива, а также работа на перспективу. Объем реализации снизился практически вдвое и составил около 680 млн рублей по сравнению с 1,2-1,3 млрд в предыдущие годы. Но у «ТЕНЗОРА» нет задолженностей ни по налогам, ни по зарплате, и обязательства по социальным выплатам также выполняются. Как я уже упомянул, мы ожидали такой результат, поскольку большинство крупных долгосрочных контрактов заключались со сроками исполнения, начиная с 2020 года. И вот, как говорится, время пришло. У нас высокие объемы незавершенного производства, так что уже в I квартале объем реализации превысит 1 млрд рублей. И принятая в прошлом году новая стратегия АО «ТЕНЗОР» на 2020-22 годы – это не стратегия выживания, а стратегия развития. – Значит, сейчас прогнозы благоприятные? – Да, по нашим расчетам, на ближайшие пять лет объем реализации составит в среднем 2,5 млрд рублей в год. Поэтому будут средства и на перевооружение предприятия, и на увеличение социальных выплат нашим работникам, и на претворение в жизнь программы по обновлению кадрового состава, привлечению и закреплению квалифицированных специалистов. – Какие проекты реализует «ТЕНЗОР»? – Если говорить о наших зарубежных партнерах, то выполняем большой заказ для атомной электростанции «Руппур» в Бангладеш. Это система контроля и управления пожарной защитой АЭС: объемы реализации в I квартале – 1 млрд рублей, в IV квартале – 300 млн рублей. Готовимся к получению международных сертификатов для поставок оборудования в Турцию. В марте заключаем знаковый контракт на изготовление систем внутриреакторного контроля с высоким классом безопасности для АЭС «Пакш» в Венгрии. Намерены к июню локализовать свое производство в Индии, заключив соглашение о консорциуме с одной из индийских компаний. Собранные по нашим чертежам приборы будут применяться в тех отраслях индийской промышленности, где на законодательном уровне запрещено эксплуатировать оборудование, приобретенное за пределами страны. Первые установки предназначены для АЭС «Кунгулам», в дальнейшем их планируют закупать предприятия нефтегазового комплекса. Индийский рынок в отношении систем безопасности, пожарной техники очень перспективный. А продукция «ТЕНЗОРА» не только соответствует мировым аналогам по техническим параметрам, но даже превосходит по отдельным показателям. Расширение присутствия на зарубежных рынках – одно из важных направлений деятельности нашего приборного завода. Экспортные контракты с оплатой в валюте – дополнительная страховка от разных коллизий с рублем. – А как взаимодействуете с российскими предприятиями? – В январе изготовили партию модулей газового пожаротушения для первого и второго энергоблоков строящейся Курской АЭС-2. Наши автоматические установки пожаротушения тонкораспыленной водой также востребованы. В общей сложности сумма контракта 500 млн рублей. Ведем разработку автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП) для специальных и особо важных объектов. Поступают очень интересные предложения по оснащению логистических центров Министерства обороны РФ аппаратурой охраны и пожаротушения. Скорее всего, будем подключать к этому проекту и другие предприятия наукограда Дубна, в частности, НПК «Дедал», потому что своих конструкторских мощностей порой уже не хватает. Продолжаем сотрудничество с Объединенным институтом ядерных исследований. В марте сдаем опытную партию датчиков для коллайдера NICA и надеемся на увеличение объемов заказа. Кроме того, будем поставлять и монтировать специальное оборудование в рамках модернизации систем физической защиты в ОИЯИ. Налаживаем контакты с РЖД, разрабатываем для их инфраструктуры – вокзалов, ремонтных мастерских, депо – линейку пожарной сигнализации и систем управления. Это может принести «ТЕНЗОРУ» порядка 200 млн руб-лей в год. Успешно провели все испытания и прошли госэкспертизу с проектом по оснащению объектов метрополитена установками пожаротушения тонкораспыленной водой по технологии создания водяного тумана (мелкодисперсной воды). Они прекрасно справляются с источниками возгорания, в том числе при высоком напряжении. Так что вектор нашего движения – не только к новым рынкам, но и в новые отрасли экономики. – Достаточно ли специалистов для решения всех задач? – В коллективе приборного завода на сегодняшний день 524 человека, эти цифры более-менее стабильные. Но средний возраст у персонала все-таки великоват. Ведем планомерную работу по омоложению кадров, сейчас осуществляется набор программистов, конструкторов, электронщиков. К сожалению, в силу объективных причин утвержденная Советом директоров АО «ТЕНЗОР» Программа по работе с молодыми кадрами на 2017-2022 годы выполнялась не полностью. Но теперь, мы надеемся, будет достаточно средств на ее реализацию и даже расширение. Многие знают, что в первые десятилетия своей деятельности приборный завод активно занимался обустройством района Большая Волга. Вместе с производственными зданиями, социальными, образовательными, спортивными объектами «ТЕНЗОР» строил многоэтажные дома и общежития для своих сотрудников. Мы решили вернуться к этой традиции, правда, в меньших масштабах. Подали заявку в администрацию города на выделение участка земли площадью 2,5 га в левобережье для строительства жилья для сотрудников. Возможность получить квартиру от предприятия – весомый аргумент для многих профессионалов, в том числе для молодежи. Ну а мы понимаем, что именно в кадрах наш будущий успех: не будет специалистов – все проекты останутся на бумаге. – Строите ли какие-то планы в качестве резидента особой экономической зоны? – В рамках сотрудничества с Министерством инвестиций и инноваций Московской области мы выразили готовность передать весь имущественный комплекс АО «ТЕНЗОР» в распоряжение ОЭЗ «Дубна». Приведем в надлежащий вид свободные цеха и производственные помещения, чтобы управляющая компания ОЭЗ могла сдавать их в аренду. Это будет хорошим подспорьем для сохранения и модернизации промышленных площадей приборного завода. В октябре прошлого года – первыми в нашем регионе – мы подписали соглашение с Правительством Московской области об участии в национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости». В настоящее время 20 ведущих сотрудников и руководителей различных подразделений проходят многоэтапное обучение по программе подготовки управленческих кадров «Лидеры производительности». Уверен, что, интегрируя полученные знания и навыки в рабочие процессы, они помогут нашему предприятию выполнить взятые на себя обязательства: повышать производительности труда ежегодно на 10%. – Спасибо, Виктор Алексеевич. Желаем коллективу «ТЕНЗОРА» успешной реализации стратегии развития. Беседовала Ирина АЛЕКСЕЕВА