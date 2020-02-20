Делегация АО «ТЕНЗОР» приняла участие в конференции PPPA Meet 2020, которая проходила 7 и 8 февраля в Мумбаи (Индия).

Power, Petroleum and Process Automation (PPPA) ежегодно организует Международное общество автоматизации ISA Maharashtra. Это событие представляет большой интерес для энергетиков, профессионалов в нефтегазовой отрасли и сфере автоматизации процессов.

Сотрудник коммерческой службы АО «ТЕНЗОР» Дарья Щербина выступила с развернутой презентацией о деятельности и продукции предприятия для критически важных и особо опасных объектов, ответила на поступившие вопросы. Выступление на международной конференции стало для Дарьи Щербиной успешным дебютом: ее доклад отмечен благодарственным дипломом и званием «Выдающийся спикер».

Обсуждая с представителями ведущих индийских компаний новые концепции и идеи, главный конструктор АО «ТЕНЗОР» Денис Грубский поделился своим мнением о том, что будущее за системами, использующими мощную видеоаналитику и искусственный интеллект.

- Их применение позволит минимизировать влияние человеческого фактора в критических ситуациях, снизит нагрузку на операторов автоматизированных систем управления (АСУ) при выполнении ими функциональных обязанностей, а также исключит ошибки при управлении АСУ сотрудником с недостаточной квалификацией, – пояснил Денис Анатольевич.

Члены делегации АО «ТЕНЗОР» отметили, что РРРА Meet - отличная возможность для специалистов в области промышленной автоматизации встретиться и обсудить новые тренды, посмотреть на рынок глазами профессионалов из разных отраслей экономики. Это позволяет держать руку на пульсе и быть в курсе последних тенденций, а также наладить новые связи с индийскими партнерами, заинтересованными в передовых разработках российских инженеров-конструкторов и качественной, высокотехнологичной продукции.