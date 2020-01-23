Ход выполнения решений, принятых ранее Советом директоров градообразующих предприятий города Дубны, обсудил его Президиум на первом заседании в 2020 году.

Главными темами повестки дня 16 января стали вопросы медицинского обслуживания населения наукограда и создание сосудистого центра, поддержка программы развития Хоровой школы мальчиков и юношей «Дубна», планы предприятий и организаций городского округа по празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, а также подготовительная работа по изданию книги о Дубне к юбилею города.

Главный врач Дубненской городской больницы А.В. Осипов проинформировал о том, что на уровне Министерства здравоохранения Московской области формируется план оказания медицинской помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях, в рамках которого предполагается создание в Дубне первичного сосудистого отделения.

- В этой связи крайне важной задачей является включение этого объекта в областную программу развития здравоохранения, что позволит обеспечить финансовыми ресурсами работы по капитальному ремонту здания и закупку медицинского оборудования, - подчеркнул Алексей Валентинович.

Совет директоров намерен обратиться к главе городского округа Дубна с предложением организовать эту работу и будет оказывать всяческое содействие.

В начале октября прошлого года Совет директоров обратился к М.Н. Данилову с просьбой поддержать проект реконструкции здания по адресу: ул. Векслера, д.22 «а», переданного Хоровой школе мальчиков и юношей «Дубна». А также подать заявку в Правительство Московской области о включении этого объекта в государственную программу. Это стало бы новым этапом в развитии хорового центра Подмосковья.

По информации директора Хоровой школы О.И. Мироновой, необходимый пакет документов находится в стадии формирования. Совет директоров надеется, что Администрация города направит заявку в установленные сроки.

В 2021 году наукоград будет праздновать 65-летие с момента образования, и Президиум Совета директоров внимательно следит за подготовкой к печати книги о Дубне, которая будет выпущена к юбилею города.

- Работа над книгой ведется по графику, в соответствии с которым макет будет готов к августу, а само издание выйдет в свет к концу 2020 года, - сообщил заместитель председателя Совета директоров градообразующих предприятий Валерий Эдуардович Прох.

На заседании Президиума Совета директоров также было отмечено, что в коллективах городских предприятий осуществляется деятельность в рамках собственных планов по празднованию 75-летия Победы. Что касается программы общегородских мероприятий, то, к сожалению, она до сих пор не обнародована.