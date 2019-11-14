6 ноября в ОЭЗ «Дубна» состоялись торжественные церемонии открытия Автомобильного контрольно-пропускного пункта и двух новых предприятий резидентов - «Полекс Бьюти» по производству косметических средств и «Гранат Био Тех», на котором приступили к выпуску одноразовой медицинской продукции - пробирок для взятия венозной крови.

«Открытие АКПП - это важный этап в развитии ОЭЗ и её таможенной инфраструктуры, который позволит завершить обустройство зоны таможенного контроля на территории 1-й и 2-й очереди «Российского центра программирования», - подчеркнул генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев. - Благодаря этому резиденты, которым выделены земельные участки на территории левобережного участка, смогут снизить себестоимость разрабатываемой и производимой продукции, применяя таможенный режим свободной таможенной зоны».

Как заметил начальник Московской областной службы Владимир Романовский, сумма льгот, которые получили резиденты за 2019 год, составляет около 1 млрд рублей.

Разрешение на ввод в эксплуатацию компания «Полекс Бьюти» получила совсем недавно - 31 октября, а «Гранат Био Тех» - в декабре 2018 года. После оформления всей необходимой документации, этапа пусконаладки современного и уникального оборудования, компании приступили к выпуску импортозамещающей продукции.

Компания «Полекс Бьюти» стала резидентом в 2016 году и уже в 2019 году начала выпуск профессиональных косметических средств для волос. Сейчас завершился первый этап строительства.

«С руководством предприятия обсудили необходимость локализации компонентов, которые привозятся из-за рубежа, и через кооперацию российских производителей химии необходимо донести информацию о необходимых объемах, требуемых компании. Возможно, в будущем данные материалы будут производиться в России», - добавил Вадим Хромов.

Вторым открытым предприятием стал медицинский научно-производственный комплекс «Гранат Био Тех», занимающийся производством современных одноразовых медицинских изделий из пластика. Компания основана в феврале 2016 года командой профессионалов в области лабораторной диагностики и производства пластиковой упаковки.

«Предприятие крайне необходимо для страны, - отметил Вадим Хромов. - Здесь изготавливается импортозамещающая продукция, выпускаемая по самым строжайшим медицинским стандартам». Ключевыми партнерами проекта являются владельцы частной клинико-диагностической лаборатории «Инвитро», а также дистрибьюторская компания «ОМБ», более 27 лет работающая на рынке расходных материалов, реагентов и оборудования для лабораторной диагностики.

В целях гарантированного управления качеством выпускаемого продукта ООО «Гранат Био Тех» изначально приняло концепцию максимально возможной локализации производства, разработало продукт собственного дизайна и производит не только сборку, но и литьё компонентов системы.

До 2021 года компания «Гранат Био Тех» планирует выйти на производственные мощности 100 млн штук вакуумных пробирок. Задача предприятия - изготовить конкурентоспособный на мировом рынке продукт и, начиная с 2021 года, реализовывать его не только на территории России и стран ЕАЭС, но и поставлять на экспорт в Европу и страны Ближнего Востока.

К тому же, по словам Вадима Хромова, это предприятие легко становится экспортно ориентированным: «Всего в России потребляется 460 млн штук пробирок - это 3% потребления мирового рынка. Соответственно, можно продавать в разы больше производимой продукции, чем сейчас заложено. Будем активно работать с Фондом внешнеэкономической деятельности МО, Российским экспортным центром для того, чтобы как можно больше стран стали нашими партнерами при поставке продукции с предприятия в подмосковной Дубне».

Светлана ЖУКОВА