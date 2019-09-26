«Магистральный самолет XXI века» МС-21, совершивший 18 сентября свой первый международный перелет в Турецкую Республику и участвовавший в фестивале авиации, космоса и технологий «Технофест-2019», в ближайшем будущем получит полностью российский состав бортового оборудования. Это откроет новые возможности в части продвижения самолета на мировой рынок узкофюзеляжных среднемагистральных авиалайнеров. Полностью русифицированный борт существенно снизит экспортные риски и обеспечит создание новых рабочих мест в России.

Залогом успешного импортозамещения отдельных агрегатов и систем служит обеспечение их надежного соединения в единый бортовой комплекс оборудования. Данная задача реализуется при помощи комплексированной кабельной сети (БКС) и трубопроводных систем самолета. Примечательно, что эти системы уже стали российскими, разработаны в отечественном КБ (ОКБ «Аэрокосмические системы») и производятся на предприятиях корпорации «Промтех» в Дубне и Иркутске.

На сегодняшний день основной задачей является осуществление безболезненного и «бесшовного» перехода от использования в составе борта зарубежного оборудования, соединяемого с помощью БКС и трубопроводных систем, к отечественным агрегатам и системам. Такой подход обеспечивается с помощью гибкой системы управления изменениями, применяемой на предприятиях корпорации «Промтех» при разработке и изготовлении БКС и трубопроводных систем.

В корпорации «Промтех» подтвердили, что на сегодняшний день уже подписаны серийные контракты. В настоящее время самолетокомплекты БКС и трубопроводов разработаны, изготовлены и установлены на опытные образцы

МС-21, задействованные в программе летных испытаний, включая борт № 003, принимающий участие в мероприятиях «Технофеста» в Турции. На предприятиях запущены в производство первые серийные комплекты БКС и трубопроводов.

Впечатляющие показатели: на самолете МС-21 более 70 км проводов (от 65 до 88 в зависимости от модификации), 2,5 тысячи электроразъемов, свыше 1000 трубопроводов – и все эти километры, сотни и тысячи позиций в виде готовых электрожгутов и трубопроводов поставляются на линию окончательной сборки самолетов в заводской готовности, чтобы только установить на самолет, а после – проверить системы в сборе.

Кроме того, в ОКБ «Аэрокосмические системы» ведется работа по импортозамещению такой важной составной части семейства самолетов МС-21, как система электроснабжения.

В Ульяновске на базе Центра авиационных интерьеров дочерней компании корпорации – АО «Промтех Ульяновск» - ведутся работы по освоению производства интерьера воздушного судна.

По материалам пресс-службы АО «Промышленные технологии»