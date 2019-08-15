У подмосковной Дубны в недалеком будущем появится еще один город-побратим. 9 августа подписан Меморандум о сотрудничестве между наукоградом и г. Дунгуань (Китай). В документе предусмотрено и партнерское взаимодействие китайских предпринимателей с резидентами ОЭЗ «Дубна». Наукоград Дубну посетила представительная делегация китайского города Дунгуань. В ходе визита между двумя городами подписан Меморандум о сотрудничестве. В первую очередь, оно будет направлено на взаимодействие в области науки, техники и технологий, а также на обмен квалифицированными кадрами. Свои подписи под документом поставили глава городского округа Дубна Максим Данилов и мэр г.Дунгуань Сяо Яфэй. - Сегодня Китай является лидером экономического развития и инноваций, так что сотрудничество с городом, который входит в десятку крупнейших промышленных центров этой страны, безусловно, будет полезно наукограду, расположенной на его территории ОЭЗ «Дубна» и в целом региону, - прокомментировал подписание документа заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов. - Китай один из ведущих внешнеторговых партнеров Подмосковья, успешно инвестирует в самые различные сферы его экономики, и мы намерены впредь расширять сотрудничество с Народной Республикой, активно привлекать в регион ее высокотехнологичный бизнес. До подписания важного документа в Конгресс-центре ОЭЗ «Дубна» состоялась торжественная встреча китайской делегации, участникам которой презентовали наукоград, международный научный центр - Объединенный институт ядерных исследований, представили проекты создания внутрисамолетных систем резидентов технико-внедренческой зоны компаний «Промтех-Дубна» и «Аэрокосмические системы», а также производства изделий из композитных материалов компании «АпАТэК». Об ОЭЗ «Дубна» гостям рассказал заместитель генерального директора по инвестициям и инновациям Сергей Писарев. Он коснулся льгот и преференций для резидентов, господдержки на уровне региона, возможности китайских высокотехнологичных компаний стать участниками российского проекта. Также было рассказано о китайских инвесторах ОЭЗ, которые намерены построить здесь собственные производства. Это ставшие недавно резидентами «Компания Востокмаш», которая планирует разрабатывать и производить металлообрабатывающее оборудование, а также сопутствующую оснастку и комплектующие, и компания «БАННЕР» - она намерена заняться разработкой и производством силового электрооборудования, в том числе «умных» счетчиков электроэнергии. Дунгуань расположен в центре провинции Гуандун, ВВП которой на сегодняшний день самый высокий в Китае. Здесь, в частности, сосредоточены предприятия по производству коммутационного оборудования, средств связи и электроники, в том числе заводы известных в мире производителей смартфонов Huawei, OPPO, Vivo, а также объекты таких компаний, как DuPont, Samsung Electronics, Nokia и других. К сотрудничеству с подмосковным наукоградом готовы Центр высоких технологий и Технопарк «Озеро Суньшань», Технологический университет и Инновационный центр университета «Цинхуа», Российско-китайский центр трансфера технологий. Их партнерами, кроме резидентов ОЭЗ «Дубна», станут Объединенный институт ядерных исследований, инновационно-территориальный «Кластер ядерно-физических и нанотехнологий», Государственный университет «Дубна». Во время визита в Дубну участники китайской делегации посетили Лабораторию физики высоких энергий им. В.И. Векслера Объединенного института ядерных исследований, где ознакомились с ходом создания первого российского коллайдера NICA, а также осмотрели инфраструктуру и заводы резидентов на левобережной площадке особой экономической зоны. - Мы довольны результатами визита в Дубну, и надеемся, что сотрудничество с городом, высокотехнологичными предприятиями, расположенными на его территории, будет результативным, - сказал мэр г.Дунгуань Сяо Яфэй. – Достойные условия для бизнеса созданы в ОЭЗ «Дубна». Здесь много наукоемких компаний-резидентов, о которых я обязательно расскажу нашим предпринимателям. Поэтому в перспективе мы намерены продумать вопрос взаимодействия с ними, с Управляющей компанией и, возможно, локализации на территории подмосковной зоны китайских предприятий. Светлана ЖУКОВА