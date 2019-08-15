Особая экономическая зона «Дубна» - закрытый «город в городе» или открытая всем ветрам передовых технологий и современных перемен территория? Что она дает городу, в котором расположена? И каковы ее возможности, условия работы здесь по мнению дубненцев – сотрудников компаний-резидентов? Жителям подмосковной Дубны хорошо известно, что на ее территории находится одна из лучших ОЭЗ в России - особая экономическая зона одноименного с городом названия. ОЭЗ «Дубна» интегрирована в наукоград, резиденты имеют доступ к его социальной инфраструктуре. Однако не все знают, что именно благодаря активной реализации этого масштабного федерального проекта развивается и сам город - его экономика, инфраструктура, с каждым годом растет число новых предприятий резидентов, налоги от деятельности которых поступают в областной бюджет, а часть возвращается на развитие и благоустройство Дубны. Так что конкретно привносит ОЭЗ в наукоград? Владимир Панарин более семи лет был вынужден ездить на работу за 200 км от Дубны – в Истринский район. Времени на общение с семьей, друзьями, да и для собственного профессионального роста категорически не хватало. Как только появилась возможность вернуться в родной город, без раздумий принял предложение стать начальником производства в компании «Аркрэй». - Предприятие с капиталом Японии, отличные условия труда, хорошая заработная плата, а главное – семья рядом, - рассказывает Владимир. – Сегодня являюсь заместителем генерального директора ООО «Аркрэй» по производству. Основная продукция социально важного проекта – глюкометры для измерения уровня сахара в крови для отечественных больниц, поликлиник и диагностических лабораторий. Интересная работа, много нового узнал о стране - инвесторе проекта. И своей жизнью вполне доволен: без отрыва от производства окончил дубненский университет, за это время семья улучшила жилищные условия, ребенок с удовольствием ходит в детский сад поблизости. Кстати, в нашей компании и на других предприятиях резидентов в основном работают дубненцы. Ну, а те, кто приехал из других городов, стараются остаться здесь жить. На предприятии «Промтех-Дубна» трудятся более 700 сотрудников, и эта цифра постоянно растет - осваиваются новые технологии, расширяется производственная площадка. - Поиск и развитие талантливых профессионалов, создание для них комфортных условий труда - наша приоритетная задача на сегодняшний день, - рассказала заместитель генерального директора Инна Жукова. - В этом направлении мы не только настроены на обеспечение рабочими местами жителей Дубны, но и в целом на активную работу с молодежью: развиваем практику целевой подготовки и успешно реализуем систему стажировки для студентов и выпускников дубненских учебных заведений. В планах – создание в Университете «Дубна» кафедры по подготовке специалистов востребованных для города профессий. Сегодня в ОЭЗ уже создано около 4 000 рабочих мест. С каждым годом эта площадка становится все более привлекательной для инвестиций в высокотехнологичные производства, предприятиям требуется еще больше квалифицированных специалистов. - Наша Управляющая компания делает ставку на перспективную дубненскую молодежь, - говорит генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев. - Поэтому, кроме традиционных ярмарок вакансий для жителей города, есть тесное многолетнее взаимодействие с университетом «Дубна», мы шефствуем над муниципальными гимназиями №3 и №11. Для студентов и школьников доступ в ОЭЗ всегда открыт - проводятся экскурсии на предприятия резидентов, на постоянной основе организуются стажировки, летняя практика, школа «Кадры будущего». Для нас профориентационная работа с молодежью является основополагающей. Ведь от того, насколько грамотные специалисты придут в зону, зависит ее будущее. Результат совместной работы в этом направлении в цифрах приводит руководитель Аналитического центра «Образование и карьера» университета «Дубна» Светлана Пузова: ежегодно государственный вуз в среднем «поставляет» в ОЭЗ порядка 50 квалифицированных специалистов, а коллективы некоторых предприятий на 70% составляют его выпускники. Многие из них сделали карьеру именно в особой экономической зоне. Например, Надежда Шилова является генеральным директором компании «Адлабс.ру», а Сергей Профоров руководит «Риэл Гео Проджект». - Еще будучи студентом университета я вместе с однокурсниками проходил практику в ОЭЗ, знакомился с проектами компаний, условиями труда, - рассказывает Сергей. - Поэтому для меня не было вопроса, куда пойти работать после окончания вуза. Начинал с начальника отдела разработки программного обеспечения в «Риэл Гео Проджект», потом возглавил коллектив. Работа творческая, интересные проекты в сфере интернет-маркетинга. Ни на минуту не пожалел о своем выборе. И в самой Управляющей компании ОЭЗ немало жителей города. Выпускник дубненского университета Александр Волков начинал начальником планово-экономического отдела, а в настоящее время является заместителем генерального директора по экономике и финансам. Как и он 10 лет здесь работает после окончания московского вуза Екатерина Белоусова, сегодня - в должности начальника отдела закупок. Уверена, что жизнь состоит не только из профессионального выполнения своих обязанностей, поэтому всегда в гуще мероприятий, которые организует коллектив. - Мы участвуем в большинстве городских акций, активно привлекаем дубненцев к тем, которые организуем сами, - говорит Екатерина. - Например, в День Победы прошли в общем строю «Бессмертного полка», провели совместно с администрацией города конкурс на название улиц на территории ОЭЗ, организовали конкурс граффити, пригласили молодежь на празднование Дня Государственного флага России. Дважды в год совместно с администрацией, Госадмтехнадзором, студентами университета и подшефными гимназиями организуем субботники и приводим в порядок не только собственную территорию, но и городскую. И уже несколько лет подряд сотрудники Управляющей компании проводят субботники на территории у храма Похвалы Пресвятой Богородицы в Ратмино. А на днях заключили соглашение о сотрудничестве с ветеранской организацией Большой Волги, будем помогать пожилым дубненцам. Я рада, что именно мне поручен этот ответственный участок работы. Так что у нас много общих с городом дел, целей и планов, которые объединяют. Подмосковный наукоград - один из мировых научных центров, где большое внимание уделяется инновационной стратегии развития. Успеху этого процесса способствует и динамика развития ОЭЗ «Дубна». Территория не раз лидировала в различных рейтингах, признавалась максимально комфортной для ведения бизнеса, пользуется повышенным вниманием государства. Результат – в город поступают дополнительные средства из бюджетов на развитие инфраструктуры, в том числе социальной. Руководитель ОЭЗ является членом Совета директоров градообразующих предприятий наукограда, на котором как раз обсуждаются перспективы Дубны и расположенной на ее территории технико-внедренческой зоны. - Мы всегда в курсе городских событий, а Дубна хорошо информирована о том, что происходит у нас: какое предприятие откроется, чему посвящены новые проекты резидентов и насколько они полезны наукограду, - поясняет Антон Афанасьев. – Например, в марте этого года глава города совместно с нами провел встречу с предпринимателями в формате бизнес-завтрака. В ней приняли участие команда городской администрации, представители компаний-резидентов, руководства ОЭЗ и предприятий научно-промышленного комплекса Дубны. На встрече, в том числе, обсуждали преимущества внедрения в наукограде проекта «Умный город», одним из инициаторов которого выступил наш резидент предприятие «ДЕДАЛ», участия в нем еще одного инвестора ОЭЗ компании «Первое маршрутное телевидение» - по созданию единой системы оповещения дубненцев о чрезвычайных ситуациях, а также перспективный проект благоустройства общественных территорий. Напомним, что инвестиционный проект под названием «Суглинок» прорабатывается городом совместно с руководством ОЭЗ «Дубна» и предполагает освоение прилегающей к Инновационно-технологическому центру территории на левобережной площадке. Здесь планируется организовать досугово-туристическую и оздоровительно-спортивную зоны, яхт-клуб, гостиничную, рекреационную и бизнес зоны. Уникальный проект пока находится в разработке и открыт для партнерского участия в нем как предпринимателей, так и всех жителей города. Это перспектива. А сегодня Управляющая компания ОЭЗ при финансовой и административной поддержке правительства Московской области активно формирует инфраструктуру для реализации проектов инвесторов, что, в том числе, делает более комфортной жизнь дубненцев. В ноябре прошлого года с участием Полномочного представителя президента РФ в Центральном федеральном округе Игоря Щеголева и губернатора региона Андрея Воробьева был открыт мост через Волгу, в феврале этого года - дорога, получившая название проспекта Конструктора Селезнева и соединившая мост с улицей Кирова. Новая магистраль не только имеет важное значение для дальнейшего развития левобережной площадки ОЭЗ, но и разгрузила жилой сектор наукограда от большого потока автотранспорта. На днях сдан в эксплуатацию лечебный корпус городской больницы вместимостью 190 коек, который в сентябре начнет прием пациентов. Еще раньше в рамках федерального проекта были построены физкультурно-оздоровительный комплекс «Радуга», три общежития, в которых, кроме резидентов, проживают студенты университета, современные детские сады «Созвездие» и «Радость», километры дорог, а на прилегающей к площадке ОЭЗ на левом берегу территории сдан первый жилой дом для специалистов компаний-резидентов и других предприятий города. Строительство еще нескольких домов продолжается. Так что ОЭЗ в Дубне – это вовсе не закрытый «город в городе». Скорее, ее территорию можно рассматривать как локомотив в нынешнем и перспективном развитии подмосковного наукограда. Светлана ЖУКОВА