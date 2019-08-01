С 2011 года мы ведем переписку с институтами власти о том, что порождает бедность в стране и как ее преодолеть. После того, как «АиФ» перестали публиковать данные о «народной инфляции» (вероятно, под давлением правительства) и Минтруд признал нецелесообразность изменения существующего порядка индексации зарплат и пенсий, мы прекратили нашу деятельность. Однако после статьи «Дензнак признания» в «АиФ» ( №24, 2019 г.), где сравнивается «вес» рубля 1985 года в СССР и современного рубля, мы снова решились на «философские» размышления истинных причин бедности в России и поняли, какие должны быть реальные доходы простого народа: рабочих, врачей, учителей, научных работников и др. В поисках экономического роста весь мир принял идеологию свободного рынка. Свобода рынка - это свобода денег, и когда действуют права собственности, а не права личности, то права лишь у тех, у кого есть эта собственность. Более того, утверждая, что единственным обязательством личности является соблюдение договора (контракта), моральная философия рыночного неолиберализма успешно освобождает тех, у кого есть собственность, от обязательств перед теми, у кого ее нет. Она узаконивает и усиливает системы, которые порождают бедность, утверждая при этом, что бедность есть следствие праздности и врожденных дефектов бедняков. Используя еще один самооправдательный поворот моральной логики, неолибералы обычно утверждают, что нет морального или практического основания для уменьшения потребления среди богатых, чтобы облегчить страдания бедных. Наоборот, они говорят, что моральным долгом богатых является потреблять больше, чтобы создавать больший рост экономики и обеспечить больше возможности для бедных. Рыночная экономика есть классовый предмет, и неолибералы не оставляют сомнений, интересы какого класса они представляют. Они не ставят задачей создание рыночных условий, при которых произойдет оптимизация общественных интересов. Они вообще не заботятся об этих интересах. Они создают власть, которая слепа к проблемам равенства и экологического равновесия. Те, кто работает внутри наших крупных корпоративных, политических, правительственных и других институтов, находят, что системы потребительской культуры и их личные немалые доходы настолько тесно связаны с неолиберальной идеологией, что они не осмеливаются возражать против нее из страха потереть работу и разрушить свою карьеру. Они часто вынуждены, особенно в период экономической экспансии (роста) к тому, чтобы увеличилось богатство и доходы владельцев капитала, а доходы тех, кто продает (или продавал) свою рабочую силу, отставали и снижались. Сторонники либеральной экономической теории, к которым относится и наше правительство, испытывают удовлетворенность только от роста ВВП и не замечают, за счет чего происходит этот рост. Статистики учитывают многие виды затрат на экономический рост как прибыль, хотя они не повышают наше благосостояние, а явно уменьшают его. Например, стоимость устранения последствий взрыва террористами небоскребов в Нью-Йорке была учтена как чистый вклад в ВВП. Более того, борьбу с бедностью ставят в прямую зависимость от объема ВВП на душу населения. Однако исторические примеры говорят об обратном. Слишком часто лишения бедных возрастают в периоды быстрой экономической экспансии и уменьшаются во время экономических спадов. И хотя сам по себе экономический рост не обязательно становится причиной бедности, ее порождают силы капитализма, использующие неолиберальную идеологию, изложенную выше. Многие экономисты приходят к заключению, что накладные расходы (имеется в виду и присвоение богатства, и бегство капиталов) рыночной экономики настолько выросли, что для социальной сферы почти ничего не остается. Они рекомендуют использовать не ВВП, а индекс экономического благосостояния, учитывающий реальные доходы населения и другие факторы. Например, в среднем благосостояние в США достигло пика в 1969 году, затем держалось на достигнутом уровне и начало снижаться с 1980 года. При этом ВВП на душу населения был существенно ниже до 1980 г., чем его темпы роста в 80-х годах вплоть до 1992 года. В это время правительство встало на сторону крупных корпораций. Налоги на богатых были значительно уменьшены. Безработица превратилась в хроническую проблему. Профсоюзы потеряли свое экономическое и политическое влияние. Заработки начали сокращаться (несмотря на рост), равно как и доходы малообеспеченных семей. Немногие счастливчики чрезмерно обогатились. Количество миллиардеров в США выросло с одного в 1978 г. до 120 в 1994 году. Алчность правила бал. Сходные явления ранее наблюдались в других странах: Великобритании, Швеции и др. Наиболее яркой иллюстрацией экономического роста и одновременного регресса в социальной сфере могут быть страны Латинской Америки за период с начала внедрения там либеральной экономики. Таким образом, экономический рост чаще увеличивает доходы богатых, чем доходы бедных. Допустим общее семипроцентное увеличение ВВП в год в России (в два раза к 2024 году). Если бы при этом доходы всех возросли в одинаковой степени, абсолютная разница между доходами богатых и бедных все равно бы увеличилась. С 1977 по 1989 год средний реальный доход 1% богатейщих американских семей увеличился на 78%, тогда как реальный доход беднейших с 20% уменьшился на 10,4%. Беднейшие слои стали не только относительно, но и абсолютно беднее, причем имевшие работу в 1989 году работали больше часов, чем в 1977 году. Почему в России с ростом ВВП не может произойти то же самое? Наше правительство добилось поразительной стабилизации - на уровне нищеты. Реальные доходы населения снижаются последние 5 лет. В Китае понимают, что рост экономики не является панацеей от бедности, и используют другие (социалистические) методы. Например, при обсуждении планов на будущую пятилетку решили даже уменьшить темп экономического роста, сосредоточив внимание на жизни простого народа. В среде экономистов-либералов также не принято обращать внимание на то, как распределяется увеличение ВВП. Зачастую распределение экономического пирога гораздо важнее для нашего благосостояния, чем его абсолютная величина. Вовсе не обязательно иметь особенно высокий уровень экономического развития для того, чтобы страна могла удовлетворить потребности своих граждан. Уровень грамотности в Саудовской Аравии ниже, чем в Шри-Ланке, несмотря на то, что ВВП (на душу) в пятнадцать раз выше. Уровень детской смертности в Бразилии в 4 раза выше, чем на Ямайке, хотя средний доход на человека в 2 раза выше. Уровень жизни в Беларуси выше, чем в России, хотя макроэкономические показатели в России гораздо лучше. На зарплату, например, 200 долларов в Беларуси можно купить 5 социальных наборов, а в России только 2,5. Учитывая, что доходы населения в 1,3 раза меньше, чем в России, все равно уровень жизни выше в 1,5 раза. Состав социального набора приведен в таблице 1. Таблица 1 Что входит в «Народную корзину «АиФ» (социальный набор) Продукты: свинина, куры, колбаса «Докторская», масло сливочное, масло подсолнечное, молоко, сметана, творог, сыр, яйца, сахар, мука пшеничная, хлеб, вермишель, картофель, огурцы, лук репчатый, яблоки, конфеты, чай черный, соль. Лекарства: парацетамол, активированный уголь, валидол. Услуги: платежи ЖКХ, проезд в городском автобусе. Исследования ООН показали, что некоторые страны с относительно низким ВВП, по сути, лучше справляются с поддержанием нормального уровня жизни (без излишеств). Особенно страны социалистической ориентации. В связи с этим все больше наших экономистов приходят к мысли, что внедрять капитализм в СССР вовсе и не было нужды. Несмотря на то, что госэкономика не столь эффективна, как идеальная рыночная, ее развитие самодостаточно для подавляющего числа граждан. Нужно было лишь немного реструктуризировать экономику (например, как это сделал Китай), но не декларировать, что мы будем жить, как на Западе и в США, но только тогда, когда все распродадим и откроем экономику. При этом сроки не указываются. В глобализированной экономической системе нам никогда не поднять до их уровня ни ВВП, ни госбюджет. Они просто не позволят нам это сделать. Конечно, определенная часть общества, получившая явные дивиденды от перехода к «рыночному» капитализму в России, этого никогда не почувствует и будет жить припеваючи. В СССР было относительно справедливое распределение национального продукта и, что особенно важно, господствовали гуманистические моральные устои в обществе, сильно отличавшиеся от западной потребительской культуры, которую сейчас навязывают нам. Например, в СССР по данным Госкомстата, было около 100 млн. человек вполне обеспеченных (160 руб. в месяц на человека при прожиточном минимуме около 72 руб.). Сейчас 100 млн человек в сумме малообеспеченных и бедных, в том числе 20 млн человек, живущих ниже прожиточного минимума. За 25 лет капитализма россияне значительно обеднели по сравнению с советским временем. Обещанного достойного уровня жизни не получилось. В целом Россия, опирающаяся на либеральные ценности, опустилась на качество жизни ниже многих не самых богатых стран. Министерство экономического развития ранее предлагало преодолеть стагнацию в экономике путем снижения реальных доходов населения и ограничения покупательной способности. Либералы считали, что такие меры необходимы для роста 4,5% к 2014 г., но это не вышло. Ведь подобными методами не «лечат» экономику даже самые откровенные либералы Запада. Индифферентно ведут себя и прикормленные экономисты. Хотя они-то прекрасно понимают, что для прорыва в экономике необходим активный товарооборот, рост производства, непременный рост заработков и благосостояния народа. Теперь остановимся непосредственно на вышеупомянутой статье в «АиФ» (№24, 2019 год). «АиФ» решили, наконец, посчитать, сколько же современных рублей весит один старый советский рубль. Более-менее научный способ сравнения есть только один (считает автор статьи) - через золото. Сколько золота было в советском рубле 1985 г.? Если взять цену в долларах на Лондонской бирже металлов и умножить на официальный валютный курс в СССР, получается, что 1 грамм золота можно было купить за 8,52 руб. При цене и курсе в наши дни нужно иметь 2700-2800 руб. Делим цену 2019 года на цену 1985 года и получается, что 1 рубль (СССР) равен 320 рублей (РФ). Однако привести советский рубль к каким-то однозначным цифрам, показывающим его российский эквивалент, через золото не совсем корректно. Мы последовали другой методике, изложенной в законе №21 ФЗ от 1999 г., - через социальный набор, включая продукты питания, услуги ЖКХ и транспорта (см. табл. 1). Стоимость социального набора 1985-1990 г. равнялась 464 руб. в год. Теперь социальный набор (табл.1) стоит по нашим подсчетам -139 200 руб. в год или 11 600 руб./месяц. Значит, рублевый эквивалент ориентировочно составляет 300-320, реальные зарплаты в 1985 году были 200 руб. (в среднем), а пенсии 100 руб. Умножив на 300, доходы должны быть, соответственно, 60 000 руб. в месяц (зарплаты) и 30 000 руб. в месяц (пенсии). Сейчас реальные доходы в 1,5- 2 раза ниже, что не обеспечивает эквивалентную покупательную способность. При постоянном росте цен на товары и услуги и постоянной недоиндексации доходов сократить бедность в 2 раза к 2024 году не удастся. Пришло время понять, что лекарство от бедности бесполезно искать в экономическом росте мирового свободного рынка. Никто не будет иметь достаточно денег, чтобы соединить имеющиеся в стране ресурсы через куплю-продажу. Никто и не захочет этого делать. Это видно по поведению олигархов и правительства. Под угрозой массовой гибели населения от социальных, техногенных катастроф и терроризма придется, хотя бы на время, пожертвовать «идолом» глобального рынка. Наше выживание - не только бедных и обездоленных, но и относительно обеспеченных- состоит в создании организационной структуры: правительственных, административных, судебных и др. институтов, способных поставить под контроль силы капитализма или заменить их элементами социализма, как давно практикуют на Западе и в Китае. В.В. Путин на прямой линии с народом высказал эту идею. Давно настало время претворить ее в жизнь. Л.Н. ЗАЙЦЕВ, д.т.н., профессор, член общества РУСО Я.Н. ВИКУЛИН, депутат Совета депутатов г. Дубны