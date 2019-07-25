17 июля состоялась встреча представителей резидентов Особой экономической зоны «Дубна и образовательных учреждений наукограда по теме целевого обучения студентов для работы в компаниях.

Заместитель генерального директора Игорь Исаев и заместитель генерального директора по инвестициям и инновациям Сергей Писарев рассказали о потребности компаний-резидентов в квалифицированных кадрах уже сейчас, а с учетом стремительного роста ОЭЗ «Дубна» спрос на специалистов через несколько лет будет крайне высок. Напомним, что на данный момент количество рабочих мест уже около 4000, и планируется увеличение этой цифры в два раза к 2025 году.

С программой целевого обучения участников встречи ознакомил Андрей Деникин - проректор по учебно-методической работе Государственного университета «Дубна», рассказав, что с 1 января 2019 года внесены существенные изменения в системе, и пояснил все нюансы, связанные с этим событием.

- Сегодня тенденция в том, что наши кадры нужны компаниям, а нам нужны компании для того, чтобы подготовить квалифицированных специалистов. У нас имеется десятилетний опыт работы с резидентами Особой экономической зоны «Дубна»: мы заключаем договор о сотрудничестве, где компании утверждают, что должен уметь, делать и знать студент, а мы беремся это удовлетворить, - поделилась своим опытом директор института системного анализа и управления Государственного университета «Дубна» Евгения Черемисина. - Выпускники кафедры ИСАУ успешно работают в компаниях: Люксофт-Дубна, Прогресстех-Дубна, ПРОМТЕХ-Дубна, управляющей компании ОЭЗ «Дубна» и многих других.

Также своим опытом целевого обучения поделились представители среднего специального образования - колледжа Государственного университета «Дубна» и «Аграрно-технологического техникума «Дубна».

Подводя итоги встречи, Сергей Писарев порекомендовал резидентам рассмотреть целевое обучение как дополнительный, эффективный способ привлечения кадров, опираясь на успешный опыт некоторых компаний, работающих в ОЭЗ «Дубна».