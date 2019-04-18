По инициативе резидента ОЭЗ «Дубна» компании «ИНТЕХ-Сервис» в начале 2019 года был создан и уже начал свою деятельность Национальный нефтегазовый кластер «СОЮЗ». Он объединил более десяти предприятий отрасли. В рамках кластера инвестору ОЭЗ отведена особая роль - на его производственной площадке планируется продолжить разработку и выпуск геофизической аппаратуры, которая займет лидирующие позиции в мире.

Цель кластера «СОЮЗ» - объединить разработчиков передовых технологий по геофизическим исследованиям скважин и создать отечественный комплекс технологий «ИНТЕХ», который бы по эффективности исследований и ценовой политике не только замещал, но и превосходил мировые аналоги, способствовал развитию, производству и внедрению отечественной геофизической аппаратуры и нефтегазового оборудования последнего поколения. В новый кластер уже вошли более десятка передовых российских научных центров, производителей и разработчиков данного оборудования.

- При грамотной организации общих усилий российских нефтесервисных компаний, работающих в тесном взаимодействии с научной элитой нашей страны, вновь созданное бизнес-сообщество должно укрепить позиции отечественной нефтегазовой отрасли, - комментирует заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов. - Это важно и с точки зрения концепции энергетической безопасности России, и в плане поддержки отечественных производителей нефтегазового машиностроения и геофизического приборостроения.

В рамках кластера «СОЮЗ» уже начаты совместные работы с российской научной школой нефтегазовой сейсмоакустики, которая создана в Университете «Дубна» президентом кластера профессором Олегом Кузнецовым. Они касаются комплексирования технологий сейсмической локации очагов эмиссии и бокового обзора с технологиями электрического дивергентного каротажа «ИНТЕХ-Сервис». Специалисты Лаборатории нейтронной физики им. И.М. Франка Объединенного института ядерных исследований по техническому заданию «ИНТЕХ-Сервис» разрабатывают скважинный прибор импульсного нейтрон-нейтронного литологического каротажа, а на базе Центра прототипирования Университета «Дубна» реализуется проект по изготовлению коллекторных двигателей для скважинных приборов.

Резиденту Особой экономической зоны «Дубна» компании «ИНТЕХ-Сервис» отведена особая роль. На базе завода, который уже в мае текущего года выпустит пилотные образцы геофизических приборов нового поколения, будет производиться геофизическая аппаратура, которая, по заверениям руководства и разработчиков «ИНТЕХ-Сервис», займет лидирующие позиции в мире по своим метрологическим характеристикам, надежности и удобству в эксплуатации.

В настоящее время геофизическая аппаратура электрического дивергентного каротажа серии «Тверца ЭДК-7» собственной разработки специалистов компании-резидента участвует в тендерах компаний Везерфорд и Халлибартон с целью потеснить позиции Шлюмберже на нефтесервисном рынке в таких странах, как Египет, Алжир, Румыния, Индонезия и Саудовская Аравия. То есть с помощью нашего отечественного «оружия» крупнейшие мировые лидеры нефтесервисного рынка пытаются состязаться друг с другом.

Сегодня «ИНТЕХ-Сервис» разрабатывает предложения по подготовке кадров в Университете «Дубна» - определяет количество требуемых специалистов, направления и сроки их обучения. В свою очередь в университете при непосредственном участии ведущих специалистов «ИНТЕХ-Сервис» разрабатываются образовательные программы по «геофизическому приборостроению», в том числе для подготовки по ним преподавателей. Для проведения практических занятий «ИНТЕХ-Сервис» предоставляет студентам профильных направлений места в создаваемых лабораториях, которые будут оснащены стендами для производства, поверки и испытаний наземного и скважинного геофизического оборудования.

- Задачи грандиозные, но сила России всегда была в объединении людей самобытных, талантливых, инициативных, с огромным желанием достичь поставленной цели, - уверен председатель Совета директоров ООО «ИНТЕХ-Сервис» Валентин Цой. - Объединив усилия специалистов из научных и производственных учреждений геофизической, машиностроительной, ядерно-физической, других отраслей производства различных регионов нашей страны, Национальный нефтегазовый кластер «СОЮЗ» будет способствовать привлечению инвестиций и внедрению инноваций в нефтегазовую отрасль, а значит, развитию экономики России.

Светлана ЖУКОВА