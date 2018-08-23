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Глава городского округа Дубна Максим Данилов встретился с деловым сообществом наукограда. Участие в разговоре приняли и представители компаний-резидентов подмосковной ОЭЗ. Речь шла о привлечении в Дубну и Подмосковье как можно больше перспективных проектов и инвестиций, о жилье, здравоохранении, других важных для бизнеса темах.
Такие открытые встречи с деловым сообществом, когда предприниматели могут напрямую общаться с главой города, а он взять на заметку прозвучавший из зала проблемный вопрос, формат для наукограда уже привычный. На этот раз вместе с Максимом Даниловым в диалоге приняли участие заместитель министра инвестиций и инноваций Московской области Антон Логинов, генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев, председатель Совета депутатов Дубны Сергей Куликов и президент Торгово-промышленной палаты города Владимир Бобров. К разговору были приглашены предприниматели, руководители градообразующих предприятий, резиденты особой экономической зоны. Говорили о том, что уже сделано для улучшения инвестиционного климата, о новых формах поддержки регионом малого и среднего предпринимательства, инициатив городских властей, о решении социальных вопросов и, конечно, о перспективах дальнейшего развития Дубны.
Максим Данилов перечислил крупные проекты, которые сегодня реализуются в наукограде при поддержке регионального правительства. Их немало. Например, уже к концу года завершится строительство моста через Волгу. Работы ведутся в рамках государственной программы Московской области «Развитие и функционирование дорожнотранспортного комплекса» с финансированием из дорожного фонда региона и федерального бюджета. На левом берегу по программе губернатора «Наше Подмосковье» устанавливаются детские игровые комплексы и совсем скоро завершится строительство лечебного корпуса на 190 коек, в котором будет организовано полноценное хирургическое отделение, оснащенное самым современным медицинским оборудованием. А еще за два последних года удалось отремонтировать 70% асфальтового покрытия, идет замена тротуаров, город участвует в программе «Мой подъезд», которая позволяет проводить ремонт за счет регионального и местного бюджетов. Всего не перечислить, важно одно любое дело можно осилить при активной позиции муниципальной власти, самих горожан и внимании области.
Этим вниманием явно не обделена особая экономическая зона. Генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев сделал акцент на том, что подмосковная территория это отличный инструмент для развития экономики муниципального образования, региона, страны в целом.
Задача Управляющей компании ОЭЗ создать максимально комфортные условия для резидентов, больших проектов и стартапов, сказал руководитель ОЭЗ. И динамика развития последних четырех лет подтверждает, что это удается делать успешно. В настоящее время порядка 40 компаний строят собственные объекты, которые в скором времени будут запущены, около 70ти арендуют площади. У нас на сегодняшний день очень высокая готовность инфраструктуры, на площадках можно размещаться, строиться, подключаться к сетям. На данный момент у нас 144 резидента, создано почти 3700 рабочих мест, а к 2025 году планируем создать до 8 тысяч. Благодаря поддержке региона, лично губернатора территория ОЭЗ была расширена на 30 гектаров, Московская область финансирует строительство уличнодорожной сети, инженерных сетей на этом участке, чтобы его также можно было предоставлять резидентам для строительства собственных объектов. В целом на 217 гектарах должно быть размещено порядка 70 инновационных предприятий.
Антон Афанасьев подчеркнул, что, помимо существующих льгот и преференций, реализации проектов помогают областные программы, которые ежегодно обновляются в зависимости от потребностей резидентов. В их числе, например, востребованная инвесторами частичная компенсация закупки оборудования.
Тему новых форм поддержки бизнеса продолжил заместитель министра инвестиций и инноваций Московской области Антон Логинов. Речь шла в том числе о продления программы «Социальная ипотека», а также более активном включении услуг и товаров, производимых компаниями, индивидуальными предпринимателями в Реестр инновационной продукции, рекомендованный Московской областью. Это, сказал замминистра, поможет региону продвигать закупку уникальной приоритетной продукции. Отметил Антон Логинов и успехи ОЭЗ «Дубна»:
Особая экономическая зона создает благоприятную атмосферу для инвесторов, привлекая в регион новые компании, перспективные проекты, повышает экономический потенциал, а также инвестиционную привлекательность Подмосковья. Вполне заслуженно в 2017 году она была признана №1 по инвестиционной привлекательности среди ОЭЗ России. Теперь важно титул удержать, и правительство примет для этого все необходимые меры.
Принять меры, оказать поддержку, вовремя обратить внимание на проблему именно такого результата ждут предприниматели от встреч с госслужащими, подобных прошедшей в Дубне. А как это будет осуществляться на практике, покажет время.