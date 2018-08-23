Глава городского округа Дубна Максим Данилов встретился с деловым сообществом наукограда. Участие в разговоре приняли и представители компаний-­резидентов подмосковной ОЭЗ. Речь шла о привлечении в Дубну и Подмосковье как можно больше перспективных проектов и инвестиций, о жилье, здравоохранении, других важных для бизнеса темах. Такие открытые встречи с деловым сообществом, когда предприниматели могут напрямую общаться с главой города, а он ­ взять на заметку прозвучавший из зала проблемный вопрос, формат для наукограда уже привычный. На этот раз вместе с Максимом Даниловым в диалоге приняли участие заместитель министра инвестиций и инноваций Московской области Антон Логинов, генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев, председатель Совета депутатов Дубны Сергей Куликов и президент Торгово­-промышленной палаты города Владимир Бобров. К разговору были приглашены предприниматели, руководители градообразующих предприятий, резиденты особой экономической зоны. Говорили о том, что уже сделано для улучшения инвестиционного климата, о новых формах поддержки регионом малого и среднего предпринимательства, инициатив городских властей, о решении социальных вопросов и, конечно, о перспективах дальнейшего развития Дубны. Максим Данилов перечислил крупные проекты, которые сегодня реализуются в наукограде при поддержке регионального правительства. Их немало. Например, уже к концу года завершится строительство моста через Волгу. Работы ведутся в рамках государственной программы Московской области «Развитие и функционирование дорожно­транспортного комплекса» с финансированием из дорожного фонда региона и федерального бюджета. На левом берегу по программе губернатора «Наше Подмосковье» устанавливаются детские игровые комплексы и совсем скоро завершится строительство лечебного корпуса на 190 коек, в котором будет организовано полноценное хирургическое отделение, оснащенное самым современным медицинским оборудованием. А еще за два последних года удалось отремонтировать 70% асфальтового покрытия, идет замена тротуаров, город участвует в программе «Мой подъезд», которая позволяет проводить ремонт за счет регионального и местного бюджетов. Всего не перечислить, важно одно ­ любое дело можно осилить при активной позиции муниципальной власти, самих горожан и внимании области. Этим вниманием явно не обделена особая экономическая зона. Генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев сделал акцент на том, что подмосковная территория ­ это отличный инструмент для развития экономики муниципального образования, региона, страны в целом. ­ Задача Управляющей компании ОЭЗ ­ создать максимально комфортные условия для резидентов, больших проектов и стартапов, ­ сказал руководитель ОЭЗ. ­ И динамика развития последних четырех лет подтверждает, что это удается делать успешно. В настоящее время порядка 40 компаний строят собственные объекты, которые в скором времени будут запущены, около 70­ти арендуют площади. У нас на сегодняшний день очень высокая готовность инфраструктуры, на площадках можно размещаться, строиться, подключаться к сетям. На данный момент у нас 144 резидента, создано почти 3700 рабочих мест, а к 2025 году планируем создать до 8 тысяч. Благодаря поддержке региона, лично губернатора территория ОЭЗ была расширена на 30 гектаров, Московская область финансирует строительство улично­дорожной сети, инженерных сетей на этом участке, чтобы его также можно было предоставлять резидентам для строительства собственных объектов. В целом на 217 гектарах должно быть размещено порядка 70 инновационных предприятий. Антон Афанасьев подчеркнул, что, помимо существующих льгот и преференций, реализации проектов помогают областные программы, которые ежегодно обновляются в зависимости от потребностей резидентов. В их числе, например, востребованная инвесторами частичная компенсация закупки оборудования. Тему новых форм поддержки бизнеса продолжил заместитель министра инвестиций и инноваций Московской области Антон Логинов. Речь шла в том числе о продления программы «Социальная ипотека», а также более активном включении услуг и товаров, производимых компаниями, индивидуальными предпринимателями в Реестр инновационной продукции, рекомендованный Московской областью. Это, сказал замминистра, поможет региону продвигать закупку уникальной приоритетной продукции. Отметил Антон Логинов и успехи ОЭЗ «Дубна»: ­ Особая экономическая зона создает благоприятную атмосферу для инвесторов, привлекая в регион новые компании, перспективные проекты, повышает экономический потенциал, а также инвестиционную привлекательность Подмосковья. Вполне заслуженно в 2017 году она была признана №1 по инвестиционной привлекательности среди ОЭЗ России. Теперь важно титул удержать, и правительство примет для этого все необходимые меры. Принять меры, оказать поддержку, вовремя обратить внимание на проблему ­ именно такого результата ждут предприниматели от встреч с госслужащими, подобных прошедшей в Дубне. А как это будет осуществляться на практике, покажет время.