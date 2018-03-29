Недавняя конференция трудового коллектива АО «ГосМКБ«Радуга» была посвящена заключению коллективного договора на 2018 – 2020 годы. В соответствии с установленной квотой делегатами были избраны 308 работников. Учитывая, что за исключением пяти человек все делегаты являются членами профсоюза, конференция принимала решения, не только связанные с заключением коллективного договора на новый период, но и рассматривала вопросы деятельности первичной профсоюзной организации.

В работе конференции приняли участие как руководители самого предприятия, профсоюзного комитета, так и первые лица города – глава Дубны М.Н.Данилов и председатель Совета депутатов С.А.Куликов, а потому обсуждаемая тематика оказалась весьма обширной – от профсоюзной деятельности на «Радуге», вопросов высокого качества изготавливаемой на предприятии продукции до текущих проблем городского устройства и наиболее амбициозных проектов на ближайшую перспективу.

С отчетом о работе первичной профсоюзной общественной организации выступил ее председатель М.Н.Щербаков. Как отметил Максим Николаевич, по состоянию на начало этого года 86,4% сотрудников АО «ГосМКБ«Радуга» им. А.Я. Березняка» состоят в профсоюзе. Профсоюзная работа на предприятии выстраивается в соответствии с утвержденным на текущий год планом работы, традиционно включающем в себя ряд направлений, охватывающих основные сферы жизнедеятельности коллектива. Стоит отметить также, что в своей деятельности профсоюзный комитет выходит за рамки предприятия и принимает активное участие в решении общегородских вопросов. Так, например, в мае прошлого года профсоюзный комитет инициировал общегородской сбор подписей против строительства в Дубне крупного лакокрасочного предприятия.

К разносторонней деятельности профсоюзного комитета предприятия ГосМКБ «Радуга» более подробно мы вернемся в ближайших выпусках газеты и подробно расскажем о социальном обеспечении его членов, молодежной политике, спортивной деятельности и пр.

Традиционно активное участие в Дне благотворительного труда принимает весь коллектив предприятия, в том числе и члены профсоюза. Благодаря отчислениям однодневного заработка из года в год удается осуществлять значимые для Дубны проекты. Так, в прошлом году благодаря денежным средствам, собранным коллективом в День благотворительного труда, дополнительным средствам предприятия и существенной поддержке Службы главного инженера удалось обустроить в парке Авиастроителей открытую бадминтонную площадку. В этом году, как отметил, выступая перед делегатами генеральный директор ГосМКБ «Радуга» Владимир Николаевич Трусов, собранные в рамках Дня благотворительного труда средства пойдут на обустройство всеми любимого детского лагеря «Сосновый бор».

Владимир Николаевич ответил на вопросы делегатов конференции (они касались обеспечения жильем молодых специалистов, повышения качества обслуживания в столовой, работающей на предприятии, производственной тематики и пр.). По каждому из них даны конкретные поручения ответственным за то или иное направление лицам из числа заместителей. Генеральный директор также отметил значение профсоюзной организации в деятельности коллектива, необходимость надежного коллективного договора. Он предметно остановился на роли повышения производительности труда и своевременного исполнения договорных обязательств предприятия.

В завершение конференции состоялось награждение по итогам Спартакиады ГосМКБ «Радуга» за 2017 год с вручением кубков и дипломов за лучшие спортивные достижения в минувшем году.

Анна Сухая

Фото Алексея Константинова